"НАТО платит за это оружие": Трамп высказался о поставках Украине и заявил о разочаровании Россией
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование действиями России и анонсировал важное заявление относительно войны, которую страна-агрессор развязала против Украины. Кроме этого, он сказал, что за все американское вооружение, переданное украинской армии, платит НАТО.
По его словам, все предусмотрено новым соглашением между Вашингтоном, Североатлантическим альянсом и Киевом, которое было достигнуто на саммите военного блока в прошлом месяце. Об этом шла речь в интервью, которое республиканец дал NBC News.
"Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Да, оружие, которое мы отправляем, направляется в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине, – Ред.), и платит за это оружие", – заверил Трамп.
В то же время журналисты подчеркнули: неясно, имел ли в виду американский лидер идею о том, что некоторые члены Альянса могут закупить американское оружие от имени Украины, чтобы США не пришлось нести расходы.
"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия", – повторил президент США.
В этом же интервью Трамп анонсировал, что уже в понедельник, 14 июля, сделает заявление по России. О чем именно пойдет речь, он тоже не уточнил.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", – добавил республиканец.
Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на "гибкость" США, чтобы Украина имела все необходимое для продолжения борьбы с РФ. В то же время отметил, что Вашингтон должен убедиться в надлежащем уровне запасов на собственных складах, потому что это важно для коллективной обороны.
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