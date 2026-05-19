Трамп сделал 'больше всего' среди всех президентов США для Украины, – Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс уверяет, что американский президент Дональд Трамп якобы сделал "больше всего" для того, чтобы Украина выстояла в полномасштабном вторжении России. По его словам, меры, принятые действующей американской администрацией, сыграли ключевую роль в том, чтобы украинское государство устояло в войне РФ.

Об этом Джей Ди Вэнс говорил во время последнего брифинга в Белом доме. Он вновь вспомнил высказывание Трампа о простынях и "Джавелинах".

Что сказал Вэнс

"Не было ни одного президента, который бы, честно говоря, сделал больше для того, чтобы Украина пережила вторжение России, чем Дональд Трамп. Как он сказал в известных словах:"Обама дал им простыни, я дал им "Джавелины". И именно эти ПТРК обеспечили Украине сохранение ее территориального суверенитета", – сказал Вэнс.

Однако почему Америка сейчас не помогает Украине вооружением, как раньше, Вэнс объяснил тем, что Соединенные Штаты якобы хотят "поощрить Европу взять на себя большую ответственность" за совместную оборону на континенте, в том числе – оборону Украины.

Что интересно – Вэнс опроверг ранее обнародованные намерения Трампа по выводу американского контингента из Германии и перевода его в Польшу. По его словам, развертывание военных США в Польше "было отложено", и вообще "утверждение о выводе войск из Европы не являются точными".

Что предшествовало

Вице-президент Вэнс не первый, кто проводит брифинг в Белом доме вместо пресс-секретаря администрации Трампа Кэролайн Ливитт. Женщина находится в декретном отпуске, и ряд чиновников из окружения американского лидера должны заменить ее. Первым был госсекретарь Марко Рубио, который проводил брифинг в Белом доме в начале этого месяца.

Но именно Вэнс, напомним, был первым, кого прикрывала и выводила охрана во время стрельбы во время встречи с Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, уже после инцидента со стрельбой появилась информация, что Трамп оставил в Белом доме секретное письмо с указаниями для Вэнса на случай своей гибели или невозможности выполнять обязанности главы государства. Письмо хранится в ящике знаменитого стола Resolute Desk в Овальном кабинете, а администрация США уже имеет "специальные протоколы" реагирования в случае чрезвычайной ситуации с президентом.

