Трамп заявил, что США сократят военный контингент в Германии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает потенциальную возможность сократить свой военный контингент в Германии. Соответствующее решение могут принять в ближайшей перспективе.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social в среду, 29 апреля. Коменатр прозвучал после резкой критики Трампа от немецкого канцлера Фридриха Мерца, который не одобрил операцию США против Ирана.

"Соединенные Штаты изучают и рассматривают вопрос о возможном сокращении войск в Германии, и это решение должно быть принято в ближайшее время. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" – написал в своей заметке глава Белого дома.

Заметим, что Дональд Трамп угрожал уменьшить контингент американских войск в Германии еще во время первого президентского срока 2017-2021 гг. Как свидетельствуют данные Министерства обороны США от середины апреля, в Европе дислоцировано около 86 тысяч американских солдат, из них около 39 тысяч - в Германии. Это количество регулярно меняется, в частности из-за ротации личного состава и учений.

Недавно канцлер во время открытой встречи-урока с гимназистами в Марсберге заявил, что у США "со всей очевидностью" отсутствует стратегия в войне против Ирана, в частности относительно конца войны.

Мерц заявил, что проблема заключается в том, как именно положить конец военному конфликту по опыту предыдущих войн (в частности в Афганистане и Ираке). Поэтому, как указал Мерц, решение начать войну против Ирана было необдуманным, а США и Израиль начали войну против Ирана без предварительных консультаций с Европой.

Трампа слова федерального канцлера разозлили.

"Он даже не знает, о чем говорит! Если бы Иран имел ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я прямо сейчас делаю в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать уже давно. Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо: как в экономике, так и во всем остальном!" – говорил он.

Напомним, что сам канцлер заверил, что несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с американским президентом остаются неизменно хорошими. Он отметил продолжение активного трансатлантического диалога.

Мерц и ранее предостерегал США и Израиль от ведения затяжной войны против Ирана. Такой конфликт, по его словам, может привести к распаду иранского государства, новой волне миграции в Европу и серьезным экономическим последствиям.

