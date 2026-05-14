Трамп оставил Вэнсу 'секретное' письмо с инструкциями на случай, если с ним 'что-то случится': всплыли подробности

Президент США Дональд Трамп оставил в Белом доме письмо с указаниями для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай своей гибели или невозможности исполнять обязанности главы государства. Письмо хранится в ящике знаменитого стола Resolute Desk в Овальном кабинете, а администрация США уже имеет "специальные протоколы" реагирования в случае чрезвычайной ситуации с президентом.

О существовании документа заявил заместитель помощника президента Себастьян Горка на фоне новых угроз и покушений против Трампа. Информацию распространил Fox News.

Горка рассказал, что документ адресован лично Вэнсу и должен быть использован в случае, "если с президентом что-то случится". При этом он отказался раскрывать содержание письма или детали протоколов безопасности, отметив лишь, что они существуют и уже подготовлены.

Заявление прозвучало после недавнего покушения вблизи ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, которое вновь обострило дискуссию о безопасности американского президента и политическом насилии в США. За потенциальными угрозами стоят иностранные государства, поскольку, по его словам, мировые лидеры стремятся сохранять хорошие отношения с Трампом.

Ранее сам Трамп заявлял, что дал "очень жесткие инструкции" на случай покушения со стороны Ирана. В интервью NewsNation он предупредил, что любая атака против него будет иметь "сокрушительный ответ".

Согласно Конституции США и Закону о президентской преемственности 1947 года, именно вице-президент является первым лицом, которое принимает полномочия главы государства в случае смерти или недееспособности президента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после стрельбы в бальном зале отеля Washington Hilton спецслужбы США задумались над усилением мер безопасности. Инцидент, произошедший 25 апреля, выявил пробелы в охране президента Дональда Трампа и других американских высокопоставленных чиновников.

