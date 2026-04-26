Вэнса вывели первым: в сети обратили внимание на интересную деталь во время стрельбы на встрече с Трампом. Видео

После стрельбы в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа, сотрудники Секретной службы сразу начали выводить первых лиц государства в безопасное место. Интересно, что в первую очередь они бросились спасать вовсе не Трампа.

Первым и залы эвакуировали вице-президента США Джей Ди Вэнса, президенту же пришлось дождаться собственной очереди на спасение. Видео, зафиксировавшее "приоритеты" Секретной службы, публикует сайт телеканала NBC News.

Первым эвакуировали Трампа

Во время стрельбы, устроенной вооруженным мужчиной в отеле Washington Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с президентом США, агенты Службы безопасности первым делом взялись эвакуировать первых лиц государства.

Первым с подиума, где был расположен стол для Трампа и чиновников его администрации, агенты вывели Вэнса. Сам Трамп оставался за столом, пока не выбежали вооруженные спецназовцы, которые стали перед ним, закрыв главу государства своими телами. Только после этого Трампа начали выводить за кулисы подиума.

На выходе президент США еще и споткнулся и упал.

Что известно о стрельбе в Washington Hilton

В разгар ужина корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба: гости в задней части бального зала, где проходило мероприятие, рассказывали, что слышали по меньшей мере десять выстрелов до появления агентов Секретной службы.

Агенты эвакуировали Вэнса, Трампа, первую леди Меланию Трамп, госсекретаря Марко Рубио, спикера Палаты представителей Майка Джонсона, министра обороны Пита Гегсета, министра финансов Скотта Бессента и главу Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдина.

Известно, что в результате стрельбы ранения получил офицер Секретной службы

Стрелка задержали. По данным The New York Post, им оказался 31-летний школьный учитель Коул Томас Аллен. сейчас мужчину госпитализировали.

Трамп, комментируя инцидент, заявил, что это было покушение на него (хотя сам стрелок о президенте США не упоминал, говорил, что был нацелен на членов его администрации). Также глава Белого дома сравнил себя с Авраамом Линкольном.

"Я изучал убийства... Они всегда выбирают самых влиятельных людей, таких как Авраам Линкольн. Они не трогают тех, кто ничего особенного не делает. Я не хочу этого говорить, но я сделал много. Мы сделали очень много", – заявил Трамп.

Как писал OBOZ.UA, ранее Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан. Он заявил, что его представители не будут летать так далеко, чтобы "просто сидеть и говорить ни о чем" с иранской делегацией. Зато относительно безрезультатных переговоров с Россией по завершению войны в Украине, на которые американцы регулярно летают уже более года, у Трампа таких оговорок не возникает.

