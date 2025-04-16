Трамп разозлился, когда после конфликта в Белом доме Зеленского приняли с объятиями в Европе – Politico

Президент США Дональд Трамп был в ярости, увидет, что после перепалки в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского тепло встречают и обнимают лидеры стран Европы, в том числе король Великобритании Чарльз III. Команде Трампа не понравилось "то, как выглядела вся эта любовь".

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Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на источники. Издание напоминает, что после ссоры в Овальном кабинете Зеленский отправился с рабочим визитом в Европу. Там он, в частности, встретился с королем Чарльзом III.

Британская газета Daily Mail уже писала, что Трамп почувствовал себя "менее особенным", увидев фото встречи Зеленского с монархом.

Лишь за несколько дней до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал американскому лидеру приглашение на встречу с королем.

А перед встречей с королем на Даунинг-стрит, 10, Зеленского встретил премьер-министр Кир Стармер. Он подошел к нему и тут же обнял.

Трампа, по словам источников, раздражали события того воскресенья – не только визит Зеленского к королю, но и вид всей Европы, обнимающей президента Украины.

Неназванный британский чиновник сказал, что команде Трампа "не понравился вид всего этого… то, как выглядела вся эта любовь", и предположил, что реакция США подтолкнула Лондон к оказанию большего давления на Украину, чтобы она села за стол переговоров в последующие дни.

В воскресенье вечером, пишет Politico, Зеленский вновь разозлил Трампа, дав 72-минутное интервью журналистам в небольшой комнате аэропорта Станстед в Лондоне, перед тем, как покинуть Великобританию.

Украинский лидер сказал, что мирное соглашение все еще "очень, очень далеко". Некоторые чиновники полагают, что это стало "спусковым крючком", побудившим Трампа прекратить военную помощь Украине всего через 24 часа.

Какой была реакция Европы на перепалку в Белом доме

По данным Politico, дипломат, работающий в Париже, говоря о ссоре в Овальном кабинете, сказал: "Меня чуть не стошнило. На чисто человеческом уровне… это показывает, что нет ничего святого".

Поскольку новость появилась в пятницу вечером в Европе, многим британским чиновникам пришлось начать работать с этим из дома.

"Был большой трафик в WhatsApp. Люди дома пытались отдохнуть, но потом мгновенно поняли – черт возьми, это действительно плохо", – сказал тот же британский чиновник.

Один французский министр находился в своем избирательном округе в отдаленной части Франции, когда друг отвел его в сторону, чтобы отметить, что только что произошло. "Я вернулся домой и застрял перед телевизором до часу ночи", – сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Португалии, был в середине телевизионного интервью, когда начали поступать сообщения о событиях в Белом доме. После интервью он немедленно посмотрел видео перепалки и по пути к самолету в Париж взял телефон, чтобы позвонить Зеленскому.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц получил кадры от одног из его сотрудников по дороге домой в Зауэрланд, в трех часах езды на машине от Гамбурга, сообщает немецкий журнал Stern. Мерц сразу же сделал несколько звонков из машины и написал пост солидарности с Зеленским в X.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми также был ошеломлен. Он приземлился в аэропорту Хитроу в приподнятом настроении после встречи со своим американским коллегой Марко Рубио, которая, по мнению помощников, прошла хорошо.

Его команда провела большую часть дня, разбираясь с новостью об отставке Аннелизы Доддс, министра помощи в его ведомстве. Но это безумие вскоре было забыто после визита Зеленского в Овальный кабинет, говорится в материале Politico.

Как писал OBOZ.UA, Трамп обиделся на своего предшественника Джо Байдена, после того как тот заявил, что новая администрация США "нанесла столько ущерба и столько разрушений". В ответ Трамп обозвал Байдена "сонным Джо" и "худшим президентом" Америки.

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