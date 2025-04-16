"Эта администрация нанесла столько вреда": Байден выступил с первой речью и раскритиковал Трампа
46-й президент США Джо Байден во вторник, 15 апреля, выступил с первой речью после того, как он покинул Белый дом. Его обращение было сосредоточено на критике сокращения программ социальной защиты, которое проводит администрация Дональда Трампа.
Байден выступил перед адвокатами, консультантами и представителями людей с инвалидностью в Чикаго, передает Al Jazeera. Он отметил, что радикальное сокращение штата программы соцобеспечения оставило людей неуверенными в том, получат ли они свои выплаты.
"Менее чем за 100 дней эта администрация нанесла столько вреда и спровоцировала столько разрушений. Просто дух захватывает от того, что это могло произойти так быстро. Они замахнулись на Администрацию социального обеспечения, уволив 7000 сотрудников, в том числе самых опытных чиновников", – сказал Байден.
"Сейчас люди впервые в истории – первый и единственный раз в истории – по-настоящему озабочены тем, что их выплаты социального обеспечения могут быть отложены или отменены. Они получали их в военное время, во время рецессии, во время пандемии – независимо от обстоятельств. Но сейчас, впервые в истории, это может измениться. Это было бы катастрофой для миллионов семей, миллионов людей", – добавил он.
Байден также заявил, что сокращение Трампом налогов произойдет за счет социальных программ. Демократ предупредил, что республиканцы могут позволить себе продолжить эти сокращения, лишь "увеличив дефицит" и "взяв деньги из другого места".
Он добавил, что Трамп принес в Белый дом менталитет "технического стартапа", и обвинил республиканцев в использовании правительственных сокращений для финансирования налоговых скидок для миллиардеров и крупного бизнеса.
Байден закончил речь призывом к единству, что было определяющим месседжем его успешной президентской кампании 2020 года.
"Так больше не может продолжаться. Мы никогда не были так разделены", – сказал экс-президент.
Это выступление стало первым случаем, когда Байден открыто подверг критике Трампа с тех пор, как стал обычным гражданином. Трамп же наоборот продолжает обвинять Байдена во многих проблемах страны и часто нападает на своего предшественника.
Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт высказалась по поводу возраста и состояния Байдена (ему 82 года) накануне его выступления. "Я шокирована тем, что он выступает ночью. Я думала, что он ложится спать гораздо раньше, чем выступает сегодня вечером", – сказала Ливитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
Байден и сам пошутил о своем возрасте, сказав: "Когда я был сенатором, 400 лет назад..." – так он начал свою речь.
Как сообщал OBOZ.UA, президент США написал в Truth Social, что "не имеет к этой войне никакого отношения", говоря об агрессии РФ против Украины. Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной – это вина его предшественника Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.
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