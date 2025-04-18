Трамп пытается изменить конституционный баланс власти объявлениями чрезвычайных ситуаций в США – Axios

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводил предвыборную кампанию под лозунгом "Спасем Америку", рассматривая свое возвращение к власти как неотложную экзистенциальную миссию. А теперь он пытается изменить конституционный баланс власти страны, используя оглашение чрезвычайных ситуаций в США.

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К такому выводу пришли экономические и политические аналитики, цитируемые Axios. Как отмечает издание, уже за первые 100 дней в должности президента Трамп объявил больше чрезвычайных ситуаций на национальном уровне, чем любой президент в современной истории Америки.

Национальный закон о чрезвычайных ситуациях в США был принят в 1976 году. Сначала он предусматривал "законодательное вето", дававшее Конгрессу возможность прекратить объявленное президентом чрезвычайное положение простым большинством голосов. Но в 1983 году Верховный суд лишил конгрессменов возможности контролировать введение в стране чрезвычайных ситуаций.

Правда, до Трампа американские лидеры, мягко говоря, не злоупотребляли своей возможностью объявления ЧС. Это показывает соответствующий график.

"Полномочия, когда-то разработанные для предоставления президенту гибкости в редкие моменты кризиса, теперь составляют основу повестки Трампа, позволяя ему руководить Конгрессом своими односторонними указами", – отмечает издание.

Последний режим ЧС, который был объявлен Трампом, позволил ему ввести "самые большие за столетие пошлины". Как утверждают правоведы, Трамп использует "неаккуратно написанные объявления", чтобы попытаться изменить конституционный баланс власти.

У самого Трампа, разумеется, во всем винят предшественников.

"Сложные времена требуют серьезных ответов. Предыдущая администрация бросила президента Трампа с нацией в упадке – финансово уязвимой, с незащищенными границами и опасно несправедливыми торговыми соглашениями. Президент использует все инструменты, предусмотренные Конституцией, чтобы сделать Америку снова большой", – заявил представитель Белого дома Гаррисон Филдс.

Однако пользоваться режимом ЧП Трамп начал раньше, чем "предыдущая администрация бросила Трампа с нацией в упадке". В 2019 году он объявил чрезвычайное положение, чтобы обойти Конгресс и получить миллиарды долларов на финансирование строительства стены на мексиканской границе.

Это злоупотребление чрезвычайными полномочиями во время некризисной ситуации, утверждает Элизабет Гойтейн, глава Программы свободы и национальной безопасности Центра Бреннона.

Таким злоупотреблением можно назвать и "национальную угрозу" (и, соответственно, введение ЧС), которыми оказались торговые отношения Америки – отношения, в том числе с крошечными странами и вообще безлюдными островами.

"Закон 1977 года, разработанный исключительно для борьбы с враждебными иностранными государствами, никогда раньше не использовался для наложения пошлин. Сейчас он разворачивается, чтобы переписать мировой экономический порядок", – считает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп уже побил собственный рекорд по быстрому раздражению американских избирателей. Через три месяца после инаугурации его рейтинг поддержки снизился на 14 пунктов – это худший показатель, чем во время его первого срока на посту президента.

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