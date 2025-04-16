Пошлины Трампа нанесли болезненный удар Маску: в Tesla вынуждены менять свои планы

Торговая война США с Китаем грозит ударить по одному из ближайших соратников США Дональда Трампа – миллиардеру Илону Маску. Из-за пошлины, которую американская администрация наложила на товары из Китая, его компания Tesla отложила массовый выпуск своих роботокси Cybercab и электрических грузовиков Semi.

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Как сообщают источники Reuters, напряженность в отношениях двух стран нарушила планы Tesla по началу массового производства долгожданных моделей. Ранее именно Маск презентовал это инвесторам как главную инновацию, которая должна обеспечить автопроизводителю электрокаров импульс для роста.

Отмечается, что "красной линией" для Tesla стали 34% пошлины на китайские товары – предел рентабельности находился ниже нее. Когда пошлины превысили эту отметку, компания была вынуждена приостановить поставки компонентов. Следует отметить, что 9 апреля Трампа приказал повысить пошлины на 125%, в результате чего они достигли 145%.

В октябре Tesla планировала начать пробное производство по новым направлениям, а массовое должно было начаться в 2026 году. В частности, Cybercab должны были производить в штате Техас, а Semi – в Неваде. Но планы пришлось отложить на неизвестный срок из - за отсрочки поставок из Китая.

Не помогли компании и ее попытки увеличить долю запчастей, производимых в Северной Америке. Недавно Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть пошлины в 25% на импорт иностранных автомобилей и автозапчастей, поскольку производителям, которые собираются производить в США, "нужно еще немного времени". Впрочем, в Tesla не ответили на журналистский запрос о комментариях.

В прошлом октябре компания представила концепцию роботакси – авто без руля или педалей управления – и пообещала начать производство двухдверной модели к 2026 году. Стоимость одного такого беспилотного авто должна составлять не менее 30 тыс. долларов. Впрочем, одобрение правительствами штатов на запуск компания все еще не получила. Также Tesla планирует в 2026 году увеличить производство электрических грузовиков Semi и ускорить доставку давно просроченных заказов клиентам.

Решение об отсрочке отражает, как на самом деле пошлины Трампа, которые, по его словам, должны были поддержать местное производство в США, нанесли ущерб его политическому союзнику Илону Маску. Сам миллиардер неоднократно заявлял в соцсети X в поддержку свободной торговли и пошлин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отменить новые пошлины, потому что те вредят международной торговле и бизнесу Tesla. На это главный торговый советник Белого дома Питер Наварро назвал руководителя Tesla "автосборщиком", который зависит от деталей из других стран, а тот взамен Маск обозвал чиновника "дебилом".

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