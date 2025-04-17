Трамп побил собственный рекорд по раздражению избирателей в США: его рейтинг падает – The Economist

Президент США Дональд Трамп побил собственный рекорд по скорейшему раздражению американских избирателей. Через три месяца после инаугурации его рейтинг поддержки снизился на 14 пунктов – это худший показатель, чем во время его первого срока на посту президента.

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По данным YouGov/The Economist, американцы все более критически относятся к экономической политике Трампа. Особенно разочарованы его подходом к инфляции, созданию рабочих мест и нестабильной тарифной политике, которая вызвала колебания на рынках и снизила оптимизм даже среди республиканцев.

Его рейтинг одобрения упал на 14 пунктов после того, как он вступил в должность, что существеннее, чем падение на пять пунктов, которое он испытал до сих пор во время своего первого срока президентства.

После возвращения к власти Трамп взялся за радикальные изменения – сократил госаппарат, урезал программы помощи фермерам и ввел таможенные ограничения. Такая политика, по оценкам экспертов, уже начала отталкивать часть его электората, включая проголосовавших за него из-за экономического разочарования во времена его предшественника Джо Байдена.

Американцы дают Трампу чистый рейтинг минус 7 процентных пунктов по его управлению экономикой по сравнению с положительными рейтингами на этом этапе во время его первого срока. Почти каждый пятый избиратель Трампа в 2024 году сказал, что не одобряет его поведение с инфляцией и ценами, в то время как 12% не одобряют его работу с рабочими местами и экономикой. Так же в начале апреля данные опроса потребителей Мичиганского университета показали, что республиканцы менее оптимистично настроены по экономике, чем когда-либо во время первого срока господина Трампа, кроме декабря 2020 года, после того, как он проиграл переизбрание.

Хотя база Трампа остается стабильной – более 92% голосовавших за него в ноябре республиканцев все еще поддерживают его. Однако "меняющиеся избиратели и редкие избиратели", многие из которых были разочарованы экономической политикой Байдена, привели его к победе в 2024 году. Они менее идеологически и могут легко изменить мнение.

Согласно избирательному опросу Cooperative Election Study, 84% избирателей, поддержавших Трампа как в 2020, так и в 2024 годах, были белыми; 74% признали себя консервативными, а 72% были старше 45 лет.

Новые избиратели, которых он привлек в 2024 году, были другими: 65% были белыми, только 42% сказали, что они консервативны, и только 41% были старше 45 лет. Если Трампу не удастся обеспечить "экономический бум", который он обещал во время кампании, то эти избиратели могут легко выступить против него.

Наибольший спад в поддержке фиксируется среди молодежи и латиноамериканцев, сыгравших ключевую роль в его последней победе. Например, среди латиноамериканских респондентов чистое одобрение Трампа составляет минус 37 процентных пунктов, а среди младше 30 лет – минус 25.

Негативные сигналы поступают также из штатов, которые обеспечили Трампу победу в 2024 году: у всех шести из них (Аризона, Невада, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин) его рейтинг сейчас в минусе. В Виргинии и Нью-Джерси – минус 11 и минус 14 соответственно.

Республиканцы обеспокоены тревожными изменениями в настроениях избирателей, ведь потеря доверия может отразиться на промежуточных выборах 2026 года в Конгресс, а также в Верховный суд штата Висконсин, выборы губернаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп обиделся на своего предшественника Джо Байдена. Он обозвал демократа "сонным Джо" и назвал его "худшим президентом" Соединенных Штатов.

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