В итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге будут "важные формулировки" по Украине, – Рютте

В итоговом заявлении саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, будут четко зафиксированы "важные формулировки в поддержку Украины". Однако не планируется проведение Совета Украина – НАТО.

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Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он ответил на вопрос, не останется ли Украина "на задворках саммита НАТО".

"Вы найдете в коммюнике, которое сейчас согласовано послами, то есть Североатлантическим советом, важные формулировки относительно Украины, включая связанные с расходами на оборону на период до 2035 года и необходимость того, чтобы Украина продолжала борьбу. Это четкое обязательство союзников", – пояснил генсек.

Рютте также уточнил, что во время саммита запланировано общее заседание с участием всех 32 стран-членов, отдельную встречу с представителями Европейского Союза, а также ряд меньших совещаний. В этих форматах, по его словам, будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина вряд ли получит приглашение на вступление в НАТО во время саммита Альянса, который состоится в Гааге. По его словам, такого вопроса нет в официальной повестке дня.

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