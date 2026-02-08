Трамп привлек военных в форме к переговорам по Украине и Ирану – AP

Президент США Дональд Трамп привлек к переговорам с Ираном и по завершению российско-украинской войны высокопоставленных американских военных. Среди них – командующий Центрального командования США Брэд Купер, который на переговоры с иранцами приехал в военной форме.

Об этом сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что привлечение военных к дипломатическим мероприятиям нарушает традиционные подходы, также это должно послать определенный сигнал другой стороне переговорного процесса.

Трамп привлек военных к ключевым переговорам

Как пишет АР, Трамп впервые привлек представителей военного командования США к участию в ключевых переговорах с Ираном и Россией.

В частности, командующий Центрального командования США Брэд Купер принял участие в переговорах Соединенных Штатов и Ирана в Омане по ядерной программе. По данным агентства, он приехал на переговоры в форме, чтобы "напомнить о военном присутствии США в регионе".

В переговорном процессе по войне России против Украины важную роль играет министр армии США Дэн Дрисколл. Он, по данным АР, поддерживает постоянный контакт с украинскими чиновниками между встречами, обеспечивая координацию с американской стороной.

Оба дипломатические направления координируют специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Эксперты отмечают, что привлечение военных нарушает традиционные подходы к дипломатии США. В то же время они считают, что это демонстрирует готовность Белого дома к жестким действиям.

