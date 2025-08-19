Трамп после встречи с Зеленским и европейскими лидерами просил Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС – Bloomberg

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 18 августа, во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по просьбе последних звонил венгерскому премьеру Виктору Орбану. В частности, американский лидер спрашивал, почему премьер-министр Венгрии блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Как отмечает издание, европейцы отдельно попросили Трампа "использовать свое влияние на Орбана, чтобы тот отказался от блокирования пути Украины в ЕС".

Присоединение Украины к Евросоюзу, среди прочего, является частью гарантий безопасности, разработанных для того, чтобы предотвратить дальнейшие вторжения России. И лидер США соглашается, что Европа должна предоставить такие гарантии безопасности.

Однако что именно ответил Орбан Трампу, издание не сообщает. В Bloomberg лишь отмечают, что во время разговора с венгерский премьер "выразил заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров " – то есть, переговоров между Путиным и Зеленским – именно в Венгрии.

Но официально ни у Орбана, ни у Трампа об этом звонке не сообщают. Также не подтверждается, рассматривается ли Будапешт как место проведения саммита Путина и Зеленского.

Издание добавляет, что косвенным доказательством звонка может быть сообщение Орбана в Facebook. В нем венгр отмечает, что услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, однако не планирует отступать с позиций.

"Членство Украины в Европейском Союзе не предоставляет никаких гарантий безопасности. Поэтому увязывание членства с гарантиями безопасности является излишним и опасным", – считает он.

Что предшествовало

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же – "быть хорошим".

Отношения Украины и Венгрии

С июля Дания взяла на себя шестимесячное председательство в высшем политическом органе Европейского Союза – Совете ЕС. Аналитики назвали это значительным шансом для Киева, надеясь, что европейцам удастся преодолеть вето Орбана, который открыто выступил против идеи победы Украины в войне с Россией и против вступления страны в ЕС.

12 августа лидеры стран ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина на Аляске. Они акцентировали на необходимости достижения справедливого и прочного мира и безопасности для Украины, и добавили, что Венгрия в очередной раз не присоединилась к заявлению, касающемуся украинского государства.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина должна оставаться "буферной зоной" между Европой и РФ.

