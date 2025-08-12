Назвал три причины: Орбан попытался объяснить, почему не подписал совместное заявление ЕС в поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал три причины, почему не поддержал совместное заявление Европейского совета по поддержке Украины. Его подготовили от имени всех глав государств и правительств ЕС накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По мнению скандального венгерского политика, давать указания со "скамейки запасных" неуместно. Об этом он написал в соцсети Х.

Позиция Орбана

Премьер Венгрии выразил убеждение, что документ "пытался выдвинуть условия" для переговоров, на которые лидеров Евросоюза даже не пригласили.

"Сам факт, что ЕС оставили в стороне, уже является достаточно печальным. Единственное, что могло бы сделать ситуацию еще хуже, – это если бы мы начали давать указания со скамейки запасных", – высказался он.

Орбан также считает, что европейским лидерам следовало бы инициировать собственный саммит между Евросоюзом и Россией вместо того чтобы комментировать встречу представителей США и РФ.

"Единственным разумным решением для лидеров является инициировать саммит ЕС – Россия, по примеру встречи США – Россия", – написал венгерский премьер третью причину своего отказа подписываться под документом.

В конце поста Орбан голословно добавил: "Дайте шанс миру!".

Что предшествовало

С 1 июля Дания взяла на себя шестимесячное председательство в высшем политическом органе Европейского Союза – Совете ЕС. Аналитики назвали это значительным шансом для Киева, надеясь, что европейцам удастся преодолеть вето Орбана, который открыто выступил против идеи победы Украины в войне с Россией, и против вступления страны в ЕС.

12 августа лидеры стран ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина на Аляске. Они акцентировали внимание на необходимости достижения справедливого и прочного мира и безопасности для Украины, а также отметили, что Венгрия в очередной раз не присоединилась к заявлению, касающемуся украинского государства.

В то же время президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за четкую поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что именно такой подход к дипломатии может помочь завершить эту войну достойным миром.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна оставаться "буферной зоной" между Европой и РФ. И в то же время предложил Киеву стратегическое сотрудничество – прагматичное, гибкое и основанное на взаимных интересах, а не необратимую интеграцию.

