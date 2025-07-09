Дания во главе ЕС: поможет ли это Украине получить оружие и преодолеть вето Орбана

С 1 июля Дания взяла на себя шестимесячное председательство в высшем политическом органе ЕС — Евросовете. Премьер Дании Метте Фредериксен уже назвала "перевооружение Европы" главным приоритетом, параллельно отметив главным и вопрос помощи Украине.

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Копенгаген возглавляет ЕС в критический для блока момент – кризис трансатлантического единства, который увеличивается после возвращения в Белый дом Дональда Трампа и решающий период российско-украинской войны, когда помощь ЕС может стать главным рычагом для Украины.

Программа датского председательства в Евросовете идет под лозунгом "Сильная Европа в меняющемся мире". Как отмечает Фредериксен, Дания будет работать над созданием безопасной, решительной, а также конкурентоспособной и "зеленой" Европы, которая берет на себя ответственность за собственную безопасность и укрепление своей конкурентоспособности.

Председательство Дании – хороший знак для Украины, ведь королевство считается одним из главных военных доноров для нашей страны. На сегодня датчане входят в топ-10 стран, которые выделили больше всего средств на поддержку Украины для борьбы против российской агрессии, с 2022 года предоставив украинцам 8,6 млрд евро на военные нужды (2,3% от национального ВВП).

О том, чем поможет Украине председательство Дании в ЕС – в материале OBOZ.UA.

Польша – удалось не все

30 июня закончилось председательство Польши в ЕС. Отчитываясь о результатах, в МИД страны признают, что удалось не все. С этими словами особенно соглашается Украина. Накануне начала польского председательства, то есть в конце 2024 года, в Украине ожидали, что "председательство Польши и Дании должно стать историческим для страны". Украинцы небезосновательно рассчитывали как минимум на начало переговоров по вступлению в ЕС.

Заявления о том, что расширение блока будет одним из приоритетов председательства Польши в 2025 году, особенно в отношении Украины, неоднократно звучали от польской стороны до начала председательства. Однако последние полгода от наших соседей звучат в большинстве другие заявления: если не решится вопрос экспорта украинского зерна и пока Украина не решит вопрос эксгумации останков жертв Волынской трагедии, до тех пор Киеву "нет смысла мечтать о вступлении в ЕС". Более того, последние президентские выборы выиграл Кароль Навроцкий, который является активным противником евроинтеграции Украины. Так или иначе, но прошло полгода, а серьезного прогресса по продвижению к желанному членству в ЕС так и нет. В Брюсселе признавали, что процесс остановился из-за блокирования Венгрии. Скорее всего, теперь стоит рассчитывать на то, что выход из тупика найдет Дания.

Усилить роль ЕС

В подготовленной датчанами программе действий на ближайшие полгода отмечается, что в свете действий России в Украине "не позднее чем до 2030 года" ЕС необходимо сделать все возможное, чтобы союз смог самостоятельно защитить себя. В частности, необходимо масштабировать и усилить европейскую оборонную промышленность.

Другим важным направлением станет защита от вероятных торговых пошлин со стороны США, которыми пугает европейцев Трамп. Именно на Данию ляжет бремя процесса договоренностей с президентом США о том, что делать с торговой войной. В датской программе указано, что конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами будет продолжено в области торговли и инвестиций, экономической безопасности. Диалог с американцами может быть затруднен из-за заявлений президента США Дональда Трампа о судьбе Гренландии, острова над которым он хотел бы получить контроль. Датчан очень напугали слова американского лидера о том, что при необходимости, Штаты могут даже применить силу, чтобы решить этот вопрос.

Еще одно проблемное направление, которое сегодня достаточно сильно ослабляет Евросоюз – миграция. Дания будет предлагать придерживатся достаточно жесткой политики в этом направлении, что может немного успокоить ситуацию во многих странах.

"Необходимо сократить поток нелегальных мигрантов в Европу и обеспечить безопасность внешних границ ЕС. Нельзя допустить, чтобы нелегальная миграция угрожала европейской сплоченности. Мы должны положить конец опасным путешествиям в Европу и обеспечить возвращение людей, которые не имеют легального статуса проживания", – отмечалось в датской программе председательства.

Укрепить обороноспособность Евросоюза и Украины

Концептуальная основа для перевооружения блока была представлена Еврокомиссией несколько месяцев назад – проект ReArm Europe с общими затратами 800 млрд евро. В его рамках Евросовет уже утвердил создание механизма кредитования SAFE объемом 150 млрд евро, который, в частности, предусматривает совместное с Украиной производство вооружений. Дания планирует способствовать завершению переговоров с Европарламентом в этой области.

Новый председатель ЕС также обещает работать над тем, чтобы Украина получила достаточную международную поддержку и не только в 2025 или 2026 году, но и в последующие годы, в том числе за счет использования доходов от замороженных российских активов.

"Очень важно укрепить долгосрочную обороноспособность Украины, в том числе после потенциального прекращения огня или мирного соглашения", – говорится в документе. В связи с этим предусматриваются совместные закупки оружия и увеличение инвестиций в оборонный сектор Украины. Дания также настаивает на продолжении Миссии по военной помощи ЕС Украине и стремится к более тесной координации с НАТО в области обучения украинских военных. Также Копенгаген настаивает на том, чтобы санкционное давление на Россию не только продолжалось, но и увеличивалось. Кроме этого, Дания готова активно работать над укреплением энергетической независимости ЕС, в частности, посредством полного отказа от российских энергоносителей.

Поддержка евроинтеграции Украины

Отдельно в датской программе отмечено, что текущие геополитические события ставят на повестку дня необходимость расширения ЕС. В этом контексте особое внимание Дания планирует уделить евроинтеграции Украины, обещая "первое место в политической повестке дня". Власти Дании собираются активно решать проблему "особой позиции" Венгрии, которая блокирует начало предметных переговоров с Украиной и вместе со Словакией противодействует санкционной политике ЕС в отношении РФ. Дания уже настаивает на остановке права голоса Венгрии в Евросоюзе. Это продолжение политики новой власти Германии, которая также высказывала такое предложение.

"К сожалению, Венгрия блокирует начало переговоров с Киевом, но мы стараемся оказать на нее как можно большее давление", – отмечала, в свою очередь, датская министр по делам Европы Мари Бьерре.

Совместное производство – результаты уже осенью

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дания станет первой страной, с которой будет запущено совместное оборонное производство. На июньском саммите НАТО в Гааге министры обороны стран Рустем Умеров и Троэльс Лунд Поульсен подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает создание оборонного производства возле скандинавской страны. Копенгаген уже выделил на этот проект 500 млн. крон (около 80 млн. долларов). В качестве примеров вооружений, которые могут производиться в Дании, названы беспилотные летательные аппараты и ракеты.

"Я думаю, что мы увидим результаты в сентябре или октябре", – сообщил Поульсен. По его словам, производство в Дании позволило бы украинским предприятиям значительно обезопасить производство от российских атак. Ведь в случае нападения на объекты в Дании Москва рисковала бы получить ответный удар от НАТО, заявил министр.

Председательство Дании – значительный шанс для Украины

Безусловно, мы возлагаем большие надежды на председательство Дании в Европейском Союзе. Дания, несмотря на свой скромный размер, чрезвычайно активна в поддержке Украины. Недавно у нас состоялась онлайн-встреча между Комитетом иностранных дел парламента Дании и нашим Комитетом иностранных дел Верховной Рады. Разговор был содержательный, атмосферу сложно назвать иначе, чем теплой. Когда-то мы уже встречались с датской делегацией в Николаеве, поэтому определенная наследственность контактов есть, что позволит работать с датчанами намного продуктивнее. Наши приоритеты остаются неизменными – и наши датские коллеги это прекрасно понимают. Прежде всего, конечно, это вопрос предоставления оружия. И здесь Дания выступает как один из лидеров. Достаточно вспомнить хотя бы историю с F-16 – это не символическая, а абсолютно реальная помощь – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, от председательства Дании украинцы ожидают конкретного результата и по продвижению в процессе вступления в ЕС – открытие переговорных кластеров. Это критически важно, ведь именно это позволит ускорить процесс переговоров и, наконец, наше вступление в Европейский Союз.

"Во время общения с датскими коллегами я всегда подчеркиваю: для нас вступление в ЕС – это не только вопрос общего рынка или экономики, хотя и это, безусловно, важно. Но в условиях российской агрессии – это, прежде всего, вопрос нашей безопасности, вопрос выживания. И, как мне кажется, датчане это понимают. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Дания действительно остается нашим искренним союзником и другом. И они искренне пытаются сделать все возможное для того, чтобы помочь нам продвинуться в направлении членства в ЕС. Конечно, мы не строим иллюзий: за полгода председательства наших друзей вступления не будет. Но создать необходимый фундамент абсолютно реально. И здесь мы очень рассчитываем именно на Данию", – отмечает Александр Мережко.

Что касается итогов председательства Польши, то как считает Александр Мережко эта страна, бесспорно, пыталась сделать очень много, чтобы ускорить открытие переговорных кластеров. Польша решительно стоит на стороне Украины, потому что заинтересована в нашем членстве в ЕС, несмотря на разногласия – экономические, торговые, и это нормально между соседями. Но несмотря на это, Польша продолжает поддерживать Украину.

"Нужно понимать: сам процесс вступления и ведения переговоров – сложный и длительный. И именно поэтому так важно, кто председательствует в Европейском Союзе в тот или иной период. Если это союзники, партнеры, страны-друзья – тогда появляются возможности. И тут уже вопрос, сможем ли мы этими возможностями воспользоваться. Со своей стороны мы в Украине – и, в частности, Верховная Рада, делаем все возможное для того, чтобы принимать необходимые законы, адаптировать наше законодательство к нормам ЕС. Но, опять же, это занимает время. И мы понимаем, что даже при председательстве Дании вступление не произойдет. Но ключевое – использовать шанс, сделать максимум из того, что возможно", – отмечает Мережко.

Что касается ситуации с Орбаном, то нынешний лидер Венгрии не просто системно занимает антиукраинскую позицию, она у него еще и откровенно пророссийская. Но что самое опасное – она антиевропейская. Он последовательно подрывает европейские ценности и принципы. И, конечно, такое поведение требует соответствующей реакции – со стороны других государств-членов ЕС, со стороны руководящих институтов. Сегодня режим Орбана – это угроза не только Украине. Это вызов для безопасности всего ЕС. Потому что украинский вопрос – это не только вопрос Украины. Это вопрос европейской безопасности. Многие страны ЕС уже устали от этой его бесконечной игры в "я не такой, как все". И хотя я не уверен, что действительно удастся реализовать сценарий исключения Венгрии из ЕС, как инструмент политического давления это – очень мощный сигнал.

"Конечно, должен быть задействован правовой механизм, предусмотренный договорами ЕС. Проблема лишь в том, что реализовать его на практике сложно. Но саму дискуссию о целесообразности пребывания Венгрии в составе ЕС надо вести. Да, механизм несовершенен. Но пусть даже как инструмент давления – это уже что-то. Потому что Орбан мастер шантажа: пытается выторговать для себя какие-то преференции в обмен на "лояльность". Но он, конечно, опасается идти открыто против крупных игроков ЕС – Германии, Франции. Поэтому пока – это больше попытка политического давления. Чтобы он понял: с этим фокусом в Брюсселе уже не смешно, а грустно", – акцентирует Александр Мережко.