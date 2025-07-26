'Буферное государство': Орбан выдал очередную порцию бреда об Украине и ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сделал ряд заявлений относительно Украины. Он заявил, что Украина должна оставаться "буферной зоной" между Европой и РФ.

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В праве на вступление в Европейский Союз, которым в свое время воспользовалась Венгрия, Украине Орбан отказывает, ссылаясь на войну. Такое заявление венгерский премьер обнародовал в своем аккаунте в сети Х.

Что известно

Тему Украины и ее интеграции в Европейский Союз Орбан в очередной раз поднял в очередном своем интервью, фрагмент которого венгерский политик обнародовал в своем аккаунте. В этом интервью глава правительства Венгрии, систематически и последовательно блокирующего решения ЕС по помощи Украине, ее евроинтеграции и усилению давления Европы на агрессора Россию, предложил Киеву "стратегическое сотрудничество".

"Венгрия предлагает стратегическое сотрудничество с Украиной – прагматическое, гибкое и основанное на взаимных интересах, а не необратимую интеграцию. Членство Украины в ЕС перенесет войну в сердце Европы, а наши семьи не должны сталкиваться с риском. Эти времена требуют спокойных рассуждений, а не театральных угроз", – заявил Орбан, в который раз не упомянув о том, что войну развязала Россия, к которой сам венгерский политик демонстрирует большую приверженность.

В представлении Орбана, Украина, которая уже много лет противостоит его кумиру, российскому диктатору Владимиру Путину, достойна лишь роли "буфера" между РФ и Евросоюзом.

"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, которое граничит с Россией. Мы не готовы принять такую судьбу. Венгры только что сбежали от этого. Мы также были буферной страной во время Холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза, на восточном периметре западного мира, но мы были буфером. Мы не хотим возвращаться к этой позиции. Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя", – заявил Орбан.

Что предшествовало

Это уже не первая попытка Орбана придумать аргументы о недопустимости вступления Украины в ЕС.

Так, после распространения венгерскими властями тезисов о том, как украинцы "будут отбирать деньги у венгров", Орбан выдал, что выступает против евроинтеграции Украины, потому что не хочет "быть в сообществе со страной, которая представляет угрозу". Россия же, куда венгерский премьер неоднократно ездил уже во время полномасштабной российско-украинской войны, такой угрозой в его глазах, похоже, не является.

Также не хочет Орбан видеть наше государство и среди стран-членов НАТО: недопущение вступления Украины в альянс он назвал "своей задачей".

В то же время Орбан периодически пытается то усыпить бдительность Европы заявлениями о военной слабости России перед НАТО, то запугать европейцев утверждениями, что "русские побеждают", а Украина и Европа уже проиграли войну.

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