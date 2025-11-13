'Трамп получал 'подковерные доклады': Лавров придумал новую версию, почему сорвалась встреча с Путиным в Будапеште

Страна-агрессор Россия утверждает, что "по-прежнему готова к российско-американскому саммиту" в Будапеште. А встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии не состоялась якобы потому, что американскому лидеру "предоставляли подковерные доклады", из-за чего он и отказался встречаться.

Об этом заявил российский "дипломат", глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Как утверждает российский МИД, итальянское издание отказалось публиковать это интервью.

Что именно сказал Лавров

"Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне не известно. Отвечать на откровенные фейки о неготовности России к переговорам и срыве итогов Анкориджа я не собираюсь. Поговорите с Financial Times, которая, как я понимаю, запустила эту лживую версию, изменив суть и последовательность событий, чтобы все свалить на Москву и сбить Трампа с предложенного им же пути", – предложил россиянин итальянским журналистам.

Кроме британского ежедневника Financial Times, Лавров также обвинил в фейках и британский вещатель ВВС, который якобы "подделал видео с речью Трампа, вложив ему в уста призыв штурмовать Капитолий".

Зачем Кремль воюет

По словам российского дипломата, Москва воюет не ради захвата земли, и в Украине "не война за территории, а операция по спасению жизней миллионов людей, которых киевская хунта хочет истребить".

"Другая важнейшая цель – надежно гарантировать безопасность России, сорвать планы НАТО и ЕС по созданию на наших западных рубежах враждебного марионеточного государства, которое законодательно и на практике опирается на идеологию нацизма", выдал Лавров.

Отметим, что Corriere della Sera действительно не обнародовала этот бред – ни в полном, ни в сокращенном формате. Зато итальянский дневник написал правду: что Путин в восторге от своей новой смертоносной ракеты, а Трамп в давлении на РФ надеется на помощь Китая.

Возможно, российское ведомство выступило с этим "интервью", чтобы доказать, что Лавров еще существует.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле уже прокомментировали его "исчезновение" (Лаврова не было на заседании Совета безопасности страны-агрессора 5 ноября). Там отметили, что глава МИД продолжает "активно" работать и в ближайшее время появится на соответствующих мероприятиях.

