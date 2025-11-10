'Вы увидите': в Кремле прокомментировали 'исчезновение Лаврова' и сделали циничное заявление по Украине

В Кремле прокомментировали "исчезновение" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который не явился на заседание Совета безопасности страны-агрессора 5 ноября. Там отметили, что глава МИД продолжает "активно" работать и в ближайшее время появится на соответствующих мероприятиях.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ. Также представитель Кремля отличился очередным циничным заявлением относительно Украины, отметив, что РФ хотела бы как можно быстрее закончить войну, которую сама же и развязала.

Что сказал представитель кремлевского главаря

Комментируя ситуацию с Лавровым, отсутствие которого на заседании Совета безопасности РФ вызвало слухи о его разногласиях с диктатором Путиным и возможной отставке, Песков поспешил заверить, что все сплетни являются ложными.

"Сергей Викторович продолжает активно работать. Эти все сообщения являются абсолютно ложными, не надо на них обращать внимание, все нормально. Когда будут соответствующие мероприятия, публичные, тогда вы увидите министра", – подчеркнул он.

Среди заявлений Пескова прозвучало и то, что Россия якобы стремится "завершить конфликт в Украине как можно быстрее", но для руководства страны-агрессора "важно достичь изначально поставленных задач".

Отдельно он подчеркнул, что Москва остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию войны и считает этот путь приоритетным.

Что предшествовало

После того как глава МИД РФ Сергей Лавров не появился на заседании Совета безопасности России и распространении информации, что он не возглавит делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге, в российских и международных СМИ начали распространяться различные слухи. К тому же Лавров стал единственным постоянным членом Совбеза, который пропустил заседание, где среди прочего обсуждали поручение Путина по подготовке предложений по возобновлению ядерных испытаний.

Некоторые медиа, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что его отсутствие было "согласованным". В то же время ряд обстоятельств может свидетельствовать о возможных изменениях в политическом положении российского министра.

Напомним, ранее Песков отметил "очевидное" отсутствие доверия между Киевом и Москвой и в очередной раз обвинил украинскую сторону в якобы нежелании урегулирования войны с помощью дипломатии.

Как писал OBOZ.UA, в РФ прокомментировали возможность встречи российского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом и отметили, что такая встреча гипотетически возможна. Однако Москва считает, что Путину и Трампу пока незачем встречаться.

