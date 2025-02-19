Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Путиным: когда может состояться встреча

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время. В частности, он не исключает, что такая встреча может произойти в течение двух недель, то есть еще до конца февраля.

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Именно так американский президент ответил на вопрос журналистов на брифинге в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает британский вещатель BBC.

В частности, один из журналистов спросил Трампа, может ли состояться встреча до конца месяца.

"Вероятно", - ответил Трамп.

Причем окружение российского диктатора такую встречу считает маловероятной. Так, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать сложно, но "встреча вряд ли может состояться на следующей неделе".

Следующая неделя – последняя в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, отвечая на вопрос BBC, какое у Трампа есть послание украинцам, чувствующим себя "преданными или разочарованными" из-за отсутствия места на первых переговорах в Саудовской Аравии, американец ответил, что он и сам разочарован – украинцами.

"Я думаю, что у меня есть сила покончить с этой войной, и по моему мнению, все идет хорошо. Но сегодня я услышал: "Вот, нас не пригласили". Ну, вы там три года. Вы должны были закончить это через три года. Вам не следовало вообще это начинать. Вы могли заключить договор", – в частности, сказал он.

В свою очередь советник по вопросам нацбезопасности США Майк Уолтц после встречи с россиянами в Саудовской Аравии заявил, что Дональд Трамп намерен "очень быстро" продвигать процесс переговоров по прекращению войны и установлению мира в Украине. Он делает для этого шаги, способствующие процессу урегулирования.

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