Трамп подтвердил будущую вовлеченность США в гарантии безопасности для Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, потому что это необходимый фактор, чтобы мирное соглашение было реализовано. Он подчеркнул, что США "не участвуют в войне", а "вовлечены в переговоры", потому что на этом настаивают Украина и Европа.

По словам Трампа, война в Украине не касается США, пока "все не выйдет из-под контроля". Об этом американский лидер говорил во время уже традиционного общения с журналистами в Белом доме.

Что предшествовало

В августе в США заявили о готовности предоставлять разведывательные ресурсы и поддержку любой западной системе безопасности для послевоенной Украины. В частности, они якобы готовы принять участие в обеспечении безопасности в воздухе.

Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что Америка будет участвовать в "координации" гарантий безопасности для Украины, чего ранее требовал Киев. В свою очередь высокопоставленные чиновники США во время многочисленных обсуждений заявляли европейским коллегам, что Вашингтон готов предоставить для безопасности Украины после достижения мира "стратегические ресурсы", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, средства командования и управления, а также средства противовоздушной обороны.

Именно об этом упомянули американские журналисты и спросили американского президента, "готовы ли США участвовать в этом" теперь.

Что ответил Трамп

"Это является соглашением по безопасности. Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я считаю, необходимый фактор, чтобы все получилось", – сказал американский лидер.

"Все получилось" – очевидно, имеется в виду так называемый "мирный план" США Однако, по мнению Трампа, этот "план" не нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. И правда, что кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения", – отметил Трамп.

Встреча в Европе

Отдельно американский президент добавил, что США готовы к встрече с Украиной и ЕС, которая запланирована на 13 декабря в Париже. Но Трамп повторил свое предыдущее малопонятное условие –американские представители примут участие во встрече при наличии "хороших шансов на сделку".

"В субботу будет встреча. Мы сказали, что будем участвовать, если посчитаем, что есть хороший шанс достичь результата. Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени впустую", – повторил президент США.

Что именно имеется в виду под "хорошим шансом", и кто или что должны его продемонстрировать, Трамп не объяснял ни вчера, ни сегодня.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже направила в Вашингтон пересмотренный "мирный план" со своими замечаниями. Причем известно, что план еще не является окончательным, и дипломатическая работа будет продолжаться.

