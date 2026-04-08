Не прошли проверку: у Трампа заявили, что США рассматривают возможность выхода из НАТО. Видео

В Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность выхода страны из Североатлантического альянса. Там заявили, что союзники по НАТО "повернулись спиной" к американцам в сложные времена и не прошли проверку.

Видео дня

Об этом во время брифинга в среду, 8 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она привела прямую цитату президента Дональда Трампа по этому вопросу.

"Их испытали и они провалились", – так он сказал о странах-членах НАТО.

По словам Трампа, "довольно печально, что НАТО отвернулось от американского народа в течение последних шести недель, когда именно американский народ финансировал их оборону". Речь идет о периоде войны США против Ирана

Ливитт добавила, что американский лидер с нетерпением ждал встречи с генсеком НАТО Марком Рютте и "очень откровенного и искреннего" разговора с ним.

"Думаю, его (вопрос выхода США из НАТО – Ред.) будет обсуждать президент через несколько часов с генеральным секретарем Рютте. Возможно, после этой встречи, которая состоится позже сегодня днем, вы услышите комментарии непосредственно от президента", – сказала пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что ухудшение отношений между Вашингтоном и союзниками по НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию. По словам американского лидера, именно эта идея стала началом нынешнего раскола между США и альянсом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!