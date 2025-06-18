'Переговоры надо было вести раньше': Трамп не исключил американских ударов по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность военного удара по ядерным объектам Ирана. Он подчеркнул, что пока не принял окончательного решения и никто не знает, какой именно шаг он сделает.

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Такое заявление Трамп сделал журналистам возле Белого дома в среду, 18 июня. Об этом сообщает NBC NEWS.

"Я могу это сделать. Я могу этого не сделать. Никто не знает, что я собираюсь сделать", – сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что Иран имеет многочисленные проблемы и хочет вести переговоры, но отметил, что эти переговоры должны были состояться раньше, до того, как произошли многочисленные смерти и разрушения.

"Иран имеет много проблем, и они хотят вести переговоры. И я сказал: "Почему вы не вели переговоры со мной до всех этих смертей и разрушений? Почему вы не вели переговоры?" Я сказал: "Почему вы не вели переговоры со мной две недели назад? У вас все могло быть хорошо. У вас была бы страна", – сказал он.

Трамп хочет, чтобы Иран капитулировал без условий.

"Безусловная капитуляция означает, что с меня достаточно. Они полностью беззащитны, у них совсем нет противовоздушной обороны", – сказал президент США.

Он добавил, что в случае необходимости США могут уничтожить иранские ядерные объекты, ликвидировав все ядерное оружие в стране.

"Иначе мы взорвем все это ядерное оружие, которое там повсюду", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов Ирана прогремели взрывы. Менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

В ответ Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, но были и попадания: есть погибшие и раненые. Обмен взаимными ударами продолжается.

Украина начала эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана. По состоянию на утро среды, 18 июня, 293 гражданина Украины подтвердили намерение выехать из Израиля при содействии украинского посольства.

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