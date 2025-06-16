Верховный лидер Ирана Хаменеи был эвакуирован в подземный бункер – СМИ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был эвакуирован в подземный бункер на северо-востоке Тегерана вскоре после начала масштабных авиаударов Израиля. Укрытие расположено в районе Лавизан и имеет усиленный уровень безопасности, предназначенный для высшего руководства страны в случае чрезвычайных ситуаций.

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Об этом сообщает оппозиционное иранское издание Iran International со ссылкой на два информированных источника внутри страны. По данным журналистов, Хаменеи находится в специальном укрытии в районе Лавизан вместе со своей ближайшей семьей.

Именно этот бункер использовался также в апреле и октябре 2024 года, когда Иран осуществлял удары в ответ на действия Израиля, а риск эскалации был критическим.

Информаторы утверждают, что эвакуация состоялась через несколько часов после того, как израильские военно-воздушные силы начали новую фазу операции против стратегических объектов Ирана. Цель операции – уничтожение военных, ядерных и инфраструктурных центров, в частности связанных с разработкой и обогащением урана.

Как отмечает издание со ссылкой на источник из дипломатических кругов на Ближнем Востоке, Израиль намеренно не нацелился на Верховного лидера в первую ночь атак. Это было сделано для того, чтобы предоставить ему "последний шанс" отказаться от агрессивной ядерной политики и программы обогащения урана.

Как писал OBOZ.UA, у Израиля якобы был план и даже возможность ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Однако против выступил президент США Дональд Трамп – после чего план не был реализован. Об этом CNN заявил "один высокопоставленный американский чиновник".

Неназванный собеседник заявил, что у израильтян была возможность убить Хаменеи, но Вашингтон передал Иерусалиму позицию президента Соединенных Штатов. В итоге операция (по крайней мере по состоянию на 15 июня) так и не состоялась.

До этого, израильские власти не исключали возможности физической ликвидации духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Такой сценарий остается на столе, однако его реализация зависит от многих факторов -разведданных, военной целесообразности и политических последствий на международной арене.

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