'МАГАТЭ не будет стоять в стороне': Гросси рассказал о состоянии ядерных объектов в Иране после атак Израиля

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о состоянии иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфагане, которые атаковал Израиль. Он также пообещал, что Агентство не будет стоять в стороне от ядерной опасности во время этого конфликта Ирана и Израиля, и призвал стороны проявить "максимальную сдержанность".

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Об этом Гросси заявил 16 июня на открытии чрезвычайного заседания Совета управляющих 35 стран для обсуждения ударов Израиля по Ирану. Он отметил, что МАГАТЭ поддерживает контакт с иранскими органами ядерной безопасности.

По словам Гросси, уровень радиоактивности за пределами площадки в Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне, что указывает на отсутствие внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду от этого события.

На объекте была разрушена электроэнергетическая инфраструктура, включая электрическую подстанцию, главное здание электроснабжения, аварийный источник питания и резервные генераторы. При этом потеря питания могла повредить центрифугу на объекте.

"После пятничной атаки, которая разрушила наземную часть пилотного завода по обогащению топлива в Натанзе, где Иран производил уран U-235, обогащенный до 60%, дополнительных повреждений на площадке завода не наблюдается", - сказал глава МАГАТЭ.

Однако внутри объекта есть радиологическое и химическое загрязнение.

"Учитывая тип ядерного материала на этом объекте, возможно, что изотопы урана, которые содержатся в гексафториде урана, фториде уранила и фтористом водороде, рассеяны внутри объекта. Излучение, состоящее преимущественно из альфа-частиц, представляет значительную опасность при вдыхании или проглатывании урана", - подчеркнул Гросси.

Что касается объекта в Фордо, то он не получил повреждений. Там находится завод по обогащению ядерного топлива.

Также не были замечены никакие повреждения на тяжеловодном реакторе в Хондабе, который находится в стадии строительства.

АЭС Бушер не была мишенью и не пострадала от недавних атак, как и исследовательский реактор в Тегеране, добавил глава МАГАТЭ.

Однако на ядерном объекте в Исфахане в результате атаки в ночь на 14 июня Израиль повредил четыре здания - центральную химическую лабораторию, завод по конверсии урана и завод по производству топлива для реактора в Тегеране.

Как и в Натанзе, там уровни радиации за пределами объекта остаются неизменными, отметил Гросси.

Он добавил, что готов немедленно отправиться в Иран и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, "чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом" МАГАТЭ. Представители агентства присутствуют в Иране и будут оставаться там.

Гросси также призвал Иран и Израиль проявить "максимальную сдержанность" и воспользоваться дипломатическими путями, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

"МАГАТЭ, как и в случае с военным конфликтом между Российской Федерацией и Украиной, не будет стоять в стороне во время этого (Ирана и Израиля - ред.) конфликта... Я буду продолжать свое постоянное общение с противоборствующими сторонами с целью поиска наиболее приемлемых путей для достижения этой цели и прошу государства-члены (МАГАТЭ - ред.) поддержать меня в этих усилиях", - резюмировал Рафаэль Гросси.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 13 июня, Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал десятки целей, связанных с ядерными разработками, и другие военные объекты.

15 июня израильские войска нанесли очередную серию ударов по объектам в Иране. На этот раз под прицелом израильской авиации оказалась промзона Шамс-Абад вблизи аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

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