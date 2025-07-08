Трамп обещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также способствовать поиску дополнительных каналов поставки – Axios

После многодневных консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами президент США Дональд Трамп принял решение о возобновление поставок оружия Украине. Глава Белого дома ищет альтернативные решения, в том числе давит на Германию, чтобы та отправила Киеву свою собственную батарею ЗРК Patriot.

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Накануне Трамп подчеркнул, что акцент в первую очередь будет делаться на оборонительном вооружении. Об этом сообщает издание Axios.

По предварительным данным, американский президент не хочет возлагать на себя бремя по обеспечению Украины ракетами-перехватчиками для зенитных ракетных систем. Трамп и его команда хочет, чтобы европейцы отправили больше собственных денег и оружия в поддержку Украины.

Американские журналисты отмечают, что на окончательное решение Трампа повлиял его телефонных разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам двух источников, проинформированных о телефонном разговоре, Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь противовоздушной обороне Украины, но подчеркнул, что США пришлось приостановить последнюю поставку оружия, чтобы провести проверку собственных запасов.

Два источника сообщили, что Трамп пообещал немедленно отправить 10 перехватчиков для ЗРК Patriot. В то же время президент США сказал, что поможет найти другие способы поставок вооружения.

В частности, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу и попросил его отпустить перехватчики Patriot, которые были приостановлены по пути в Украину. По словам немецких источников, Мерц сообщил Трампу, что Германия готова купить батареи Patriot у США и отправить их в Украину.

Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать одну из своих батарей Patriot Украине, согласно трем источникам, знакомым с обсуждением. Они также заявили, что США и европейские союзники намерены разделить стоимость покупки. Издание сообщает, что Трамп и Мерц не достигли соглашения, но чиновники утверждают, что обсуждение продолжается.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. В основном речь идет о вооружении, необходимом для обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, телефонный разговор Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоялся 3 июля. Звонок длился почти час. За это время глава Кремля сказал, что Москва не против переговоров, однако "будет добиваться всех целей СВО".

Позже Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну".

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