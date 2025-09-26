'Трамп обещал остановить убийства': Каллас заявила, что Европа не может в одиночку нести бремя войны в Украине

Глава дипломатического комитета Европейского Союза Кая Каллас предупредила, что ответственность за прекращение войны между Россией и Украиной не лежит только на Европе, без активного участия США Альянс теряет ключевой стимул. Каллас подчеркнула, что изменение риторики Дональда Трампа относительно конфликта вызывает вопросы у союзников.

Об этом сообщает издание Politico. Согласно публикации, ее высказывания прозвучали на фоне попыток стран Запада оценить последствия неожиданного поворота в позиции Трампа относительно войны.

"Это он (Дональд Трамп. – Ред.) пообещал остановить убийства. Поэтому это не может быть наша вина", – сказала Каллас. Она отметила, что Европа действует "с доброй волей", но эти усилия не всегда находят отклик у Кремля.

Каллас предостерегла, что хотя более доброжелательная тональность со стороны Трампа воспринимается некоторыми европейскими лидерами положительно, в то же время она может означать вероятный отказ США от части ответственности за безопасность Европы.

"Америка – крупнейший союзник в НАТО. Поэтому если говорить о том, что должно делать НАТО, это также означает, что должна делать Америка", – отметила она, подчеркивая безальтернативную роль Вашингтона в Альянсе.

В то же время Каллас признала: "Трамп был прав", – имея в виду энергетические шаги, и привела пример сокращения закупок российской нефти и газа в Эстонии:

"Мы сократили наши закупки нефти и газа на 80%, а это означает, что, если бы все делали то, что делаем мы, эффект мог бы быть больше. Мы ввели 19 пакетов санкций. Если бы союзники повторили этот поступок, война закончилась бы быстрее".

Каллас также выразила мнение, что США имеют инструменты давления на страны-члены ЕС, которые до сих пор зависят от российской энергии, в частности Венгрию и Словакию, и назвала телефонный разговор между Трампом и премьером Венгрии Виктором Орбаном "положительным шагом". Она отметила, что некоторые представители администрации Трампа предупреждают о рисках чрезмерных санкций для переговорных каналов с Москвой, но, по словам Каллас, "положительные жесты со стороны США не дали результатов".

Накануне Каллас также призвала рассмотреть мобилизацию замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что "Россия должна заплатить за нанесенный ею ущерб". Сейчас заявление Каллас вызвало широкий резонанс в дипломатических кругах и породило дискуссию о том, какой должна быть роль Америки в будущих усилиях по прекращению войны и восстановлению.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп становится "чрезвычайно нетерпеливым" в отношении России. Если Москва откажется вести переговоры добросовестно, это будет "очень плохо" для РФ. При этом, добавил Вэнс, Трамп стал "очень уверенным, что эта война вредна для России".

