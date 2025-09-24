'Им будет плохо, если они откажутся от переговоров': Вэнс заявил, что Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым к россиянам

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил , что президент Дональд Трамп становится "чрезвычайно нетерпеливым" в отношении России. Если Москва откажется от вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для РФ.

Такое заявление Вэнс сделал в видеообращении, которое в среду, 24 сентября, распространила пресс-служба Белого дома. Он в частности, сказал, что Трамп "реагирует на реальность на местах".

"А реальность на местах такова, что, во-первых, мы ведем невероятно добросовестные переговоры как с россиянами, так и с украинцами, и я считаю, что президент сейчас становится невероятно нетерпеливым по отношению к русским, потому что он не чувствует, что они предлагают достаточно, чтобы положить конец войне" – сказал вице-президент США.

При этом, добавил Вэнс, Трамп стал "очень уверенным, что эта война вредна для России".

"Он видит цифры. Если россияне откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для их страны. Именно это президент США четко дал понять, это не изменение позиции", – сказал он.

По словам Вэнса, США стремятся к прекращению кровопролития и это неизменная позиция президента Дональда Трампа.

"Но президент также видит реальную ситуацию. Он анализирует экономические данные из Восточной Европы. Количество погибших россиян и украинцев в этой войне. И говорит Путину: "Время остановить убийства". То же самое он говорил и Зеленскому. Он хочет завершения войны и делает все возможное для этого", – заявил он.

