Сколько украинцев убеждены, что Украина станет членом ЕС в ближайшие годы, и каким международным организациям доверяют: результаты опроса

Большинство граждан Украины выражают доверие Европейскому Союзу и Международному валютному фонду. В то же время меньше благосклонности респонденты демонстрируют к ООН и ОБСЕ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Данные были обнародованы в сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине.

По результатам исследования, 63% опрошенных доверяют Европейскому Союзу, из которых 18% выражают полную поддержку, а еще 45% – частичную. Международному валютному фонду доверяют 58% украинцев.

Зато самый низкий уровень доверия зафиксирован к ООН (40%) и ОБСЕ (37%). При этом Организация Объединенных Наций возглавила список недоверия – 56% респондентов считают ее деятельность неэффективной.

Среди наиболее результативной помощи ЕС украинцы назвали поддержку в сфере стратегических коммуникаций (55%) и консультации по вступлению в Евросоюз (49%). Наименее эффективными опрошенные считают антикоррупционные инициативы (34%).

Также 68% респондентов убеждены, что Украина сможет реализовать необходимые реформы для вступления в ЕС. В то же время 31% считают, что этот процесс займет 5–10 лет, тогда как 25% ожидают членства в течение ближайших пяти лет.

Среди главных преимуществ интеграции в ЕС участники опроса отметили финансовую поддержку, усиление безопасности, экономическое сотрудничество и борьбу с коррупцией. Половина респондентов убеждены, что Европейский Союз заинтересован во вступлении Украины, тогда как 48% придерживаются противоположного мнения.

Опрос длился с 31 июля по 5 августа 2025 года методом телефонных интервью. Участие приняли 2000 граждан в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2% при доверительной вероятности 95%.

