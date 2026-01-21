Трамп может возглавить созданный им Совет мира пожизненно: в Bloomberg раскрыли подробности

Президент США Дональд Трамп может остаться председателем предложенного им Совета мира даже после ухода из Белого дома. Должность остается за Трампом до тех пор, пока он сам от нее не откажется. Идея вызывает сопротивление среди союзников США и опасения относительно концентрации власти в руках одного человека.

Будущий президент США сможет самостоятельно определять официального представителя страны в Совете мира, однако кресло председателя формально закрепляется за Трампом. О деталях инициативы сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект устава Совета мира.

В проекте устава указано, что все решения будут приниматься большинством голосов, но будут вступать в силу только после одобрения председателем совета. Таким образом, Трамп фактически получает решающее влияние на работу органа.

Инициатива Совета мира является ключевым элементом второго этапа плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Предполагается участие технократов в восстановлении управления сектором под общим надзором совета. В то же время в проекте документа содержится положение о взносах стран-участниц – не менее $1 млрд для сохранения постоянного места, что вызвало беспокойство среди партнеров США.

Некоторые государства опасаются, что совет может выйти за пределы мандата по Газе и превратиться в альтернативу ООН, которую Трамп неоднократно критиковал. Сомнения относительно инициативы выразил и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, отметив, что детали не были согласованы с его правительством. В Европе тем временем пытаются согласовать общую позицию и добиться изменений в формате будущего Совета мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Канада может войти в Совет мира, который создает президент США Дональд Трамп, но при определенном условии. Оттава не готова платить Вашингтону 1 млрд долларов за участие в организации.

