Трамп может отказаться от участия в урегулировании российско-украинской войны: Уитакер назвал условие

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на завершение войны в Украине. Он может отойти от этого процесса, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой невозможно.

Об этом в интервью Fox News, опубликованном 8 декабря, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Он признал: Трамп может решить "отступить", если увидит, что "соглашения не будет".

Говоря об этом, посол отметил, что американский президент понимает, как использовать рычаги влияния как на Россию, так и на Украину для заключения мирного соглашения.

Что еще сказал Уитакер

Уитакер заверил, что США продолжают добиваться прогресса и отправляют на переговоры спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, чтобы они помогли сторонам выработать "многоступенчатое и достаточно сложное соглашение".

Представитель Вашингтона обратил внимание, что в эти выходные были хорошие новости в контексте переговоров.

"Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение и продолжать продвигаться вперед. И, знаете, я настроен оптимистично. Я полон надежды", – отметил дипломат.

Ранее Уитакер говорил о том, что Киев и Москва сейчас якобы "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения по прекращению войны. Он также напомнил – Дональд Трамп считает, что сейчас есть "сложная ситуация". По словам посла, обе стороны буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что его "мирный план" якобы устраивает российского диктатора Владимира Путина. В то же время он заявил о "разочаровании" украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что он, мол, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

Тем временем Зеленский сказал, что Трамп действительно пытается заключить мир между Киевом и Москвой. Он имеет собственное видение этого, однако именно мы, украинцы, живем здесь и знаем все нюансы отношений с государством-агрессором РФ.

