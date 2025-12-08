'У него свое видение, а мы здесь живем': Зеленский сказал, доверяет ли Трампу

Президент США Дональд Трамп действительно пытается заключить мир между Киевом и Москвой. Он имеет собственное видение этого, однако именно мы, украинцы, живем здесь и знаем все нюансы отношений с государством-агрессором РФ.

Об этом вечером 8 декабря заявил президент Владимир Зеленский в комментарии для СМИ. Вопрос касался доверия к Трампу, в том числе и со стороны европейских партнеров.

Глава государства отметил, что в Европе есть разные страны с разными позициями. "Европейцы все по-разному говорят, скажу честно. Многие европейцев – много мнений", – ответил президент, указав на то, что некоторые политики имеют даже пророссийские взгляды, и это всем известно; некоторые – проамериканские и "верят в Америку".

"Америка сильный партнер. Президент Трамп точно хочет закончить войну – и это факт. Да, у него свое видение, а мы здесь живем, внутри, мы видим детали, нюансы, намного глубже это воспринимаем, потому что это наша Родина", – продолжил Зеленский.

Он подчеркнул, что желание завершить войну – "это не игра со стороны Соединенных Штатов Америки". Украина тоже хочет этого, но для нас чрезвычайно важно, как именно это произойдет, на каких принципах.

"Чтобы не было риска повторения войны. Потому что мы России не верим. Вот и все, вот... какие детали и они не мелкие для нас. И поэтому мы хотим ответ на каждую такую деталь", – уточнил президент.

