Трамп может объявить новый пакет помощи Украине, который будет включать ракеты, способные достать до Москвы – СМИ

В понедельник, 14 июля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить о новом военном пакете для Украины. Помощь будет включать в своем составе наступательное оружие, в том числе и ракеты способны достать до Москвы.

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Об этом сообщает издание Ахіоѕ, ссылаясь на два анонимных источника. Передача наступательного вооружения стала бы значительным поворотом в позиции главы Белого дома, который ранее настаивал в поддержке только оборонительных систем, чтобы избежать эскалации войны.

Американские, украинские и европейские чиновники возлагают надежды на то, что новые поставки оружия смогут изменить ход боевых действий и повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня.

По данным источников издания, есть основания полагать, что в план может входить передача ракет большой дальности, способных поражать объекты глубоко на территории агрессора, в том числе и Москвы. При этом ни один из источников не имеет подтверждения окончательного принятия такого решения.

"Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным", – сказал сенатор Линдси Грэм в интервью Axios.

Инициатива, которую планируют объявить во время встречи Трампа с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, предусматривает, что европейские государства будут финансировать закупку американского вооружения для дальнейшей передачи Украине. В Белом доме пока воздерживаются от комментариев по этому предложению.

В статье отмечается, что за последние две недели американский лидер проявляет все большее разочарование из-за отказа Путина идти на прекращение огня и из-за усиления ракетных атак РФ по Украине. Ключевым фактором в решении изменить подход стал телефонный разговор 3 июля, во время которого Путин прямо заявил о намерении усилить военные действия. Он сообщил, что в течение следующих двух месяцев Россия планирует активизировать наступление с целью оккупации территорий в пределах административных границ захваченных украинских регионов.

"Он хочет забрать все", – сообщил Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону после разговора с российским диктатором, сообщает информированный источник.

Напомним, в воскресенье 13 июля Дональд Трамп заявил, что США поставят Украине ракеты к системам ПВО и ПРО Patriot. По его словам, закупка не будет финансироваться из бюджета США, вместо этого за нее полностью заплатит Украина.

Как писал OBOZ.UA, недавно в интервью Дональд Трамп говорил, что уже 14 июля сделает заявление по России. О чем именно пойдет речь, он не уточнил, однако отметил, что он "разочарован Россией".

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