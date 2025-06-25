'Мы с вами до конца': Трамп высказался о пятой статье НАТО, Рютте раскрыл планы по усилению обороны. Ключевые заявления саммита в Гааге

В Гааге (Нидерланды) подходит к завершению саммит НАТО, на который съехались представители десятки государств. Мероприятие в очередной раз проходит в условиях полномасштабной войны России против Украины, которая была одной из ключевых тем саммита.

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Накануне саммита между администрацией президента США и представителями европейских стран могли прослеживаться некие разногласия, однако по прибытию в Гаагу президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 Устава НАТО. Какие ключевые заявления прозвучали на саммите НАТО в Гааге, читайте в материале OBOZ.UA.

Заявления Трампа и увеличение расходов НАТО

По пути на саммит Трамп поднял вопрос о "множестве толкований" статьи 5, что вызвало некоторую обеспокоенность среди союзников. Он заявил, что его приверженность статье "зависит от определения" и что он "привержен спасению жизни и безопасности". Однако, уже на самом саммите, Трамп подтвердил свою приверженность статье 5.

Во время дискуссии 25 июня американский президент заявил, что США остаются до конца с государствами-членами Альянса. В частности, речь шла о статье 5 Устава НАТО, в которой говорится об основополагающем принципе коллективной обороны. Статься гласит, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех членов Альянса. В случае такого нападения, каждый член НАТО обязуется оказать помощь пострадавшему государству, включая применение вооруженной силы, если сочтет это необходимым.

Кроме того, Трамп похвалил членов Североатлантического альянса за усилия по повышению оборонных расходов. К слову, эта тема также была одной из ключевых на саммите, и президент США давно настаивал на том, чтобы союзники увеличили свои вклады в общую оборону.

"Я просил их увеличить расходы до 5% в течение нескольких лет, и они увеличивают их до 5%. Многие даже не платили 2%, поэтому я думаю, что это будет очень большой новостью", – заявил Трамп.

В целом Трамп высоко оценил решение членов НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Он назвал это "большой новостью" и подчеркнул, что это увеличение означает, что "европейцы и канадцы будут платить больше", а не американские налогоплательщики.

Генсек НАТО раскрыл планы по усилению обороны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время саммита в Гааге сделал несколько ключевых заявлений, подчеркивающих как вызовы, стоящие перед Альянсом, так и его решимость действовать. В первую очередь, он приветствовал планы по усилению обороны НАТО. Рютте подчеркнул важность нового целевого показателя расходов в 5% и планов по наращиванию оборонного производства.

"Союзники согласятся на дальнейшее увеличение оборонного производства, чтобы наши вооруженные силы имели все необходимое. Это означает огромное расширение нашей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики. Это хорошо для нашей безопасности, это хорошо для нашей экономики и хорошо для наших рабочих мест", – сказал генсек НАТО.

Также он сделал несколько заявлений о российско-украинской войне. Рютте на саммите призвал Россию прекратить агрессию против Украины. Он подчеркнул, что решения Альянса включают продолжение поддержки Украины, а также стремление к справедливому и прочному миру.

Кроме того, Рютте заявил, что саммит НАТО проходит в "опасный момент" из-за войны в Украине, эскалации на Ближнем Востоке и угроз терроризма. По его словам, в этих условиях НАТО выступает единым фронтом, объединившись в самый мощный оборонительный альянс в мировой истории. В частности, Рютте подчеркнул, что совместная работа Северной Америки и Европы является выигрышной комбинацией, и противники НАТО это знают.

"Война России против Украины продолжается. Напористая группировка противников стремится разделить нас и бросить нам вызов. На Ближнем Востоке идет война. Терроризм представляет собой постоянную угрозу, а новые технологии открывают новые возможности, но также и множество серьезных проблем безопасности", – заявил генсек НАТО.

Саммит НАТО в Гааге может стать "историческим"

По мнению президента Финляндии Александра Стубба, саммит НАТО в Гааге 24-25 июня 2025 станет историческим. Глава государства заявил, что саммит знаменует собой возвращение Альянса к его первоначальной функции – коллективной системы для сдерживания России. Это означает усиление фокуса на коллективной обороне и готовности к противостоянию угрозам.

Также он похвалил решение стран-членоа НАТО за то, что они согласны направлять значительные средства на оборону, возвращаясь к уровню, сопоставимому с периодом холодной войны. Стубб подчеркнул, что это говорит о серьезном увеличении оборонных бюджетов, что является одним из ключевых требований США.

По мнению Стубба, гаагский саммит положит начало "новому НАТО", которое будет более сбалансированным и с большей европейской ответственностью. Это подразумевает, что европейские страны-члены Альянса будут играть более активную роль и принимать на себя большую долю ответственности за свою безопасность.

Кроме того, президент Финляндии заявил на саммите, что время доминирования Запада прошло, и мир движется к более многополярному порядку. Он сравнил текущую ситуацию с изменениями в мировом порядке после Первой и Второй мировых войн, а также после окончания холодной войны. В такой ситуации, по его словам, странам, как Финляндия, крайне необходимы близкие союзники для совместной работы по укреплению обороны и безопасности.

Участие президента Украины в саммите НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский принимает активное участие в саммите НАТО в Гааге. Глава государства проводит ряд двусторонних встреч и делает заявления, касающиеся поддержки Украины и развития оборонно-промышленного комплекса страны.

Зеленский уже провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Еще у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

В программе мероприятия также анонсировано, что глава украинского государства лично встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Кроме того, ожидается встреча с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

К слову, встреча Зеленского с Трампом является одной из самых ожидаемых на саммите. Накануне американский президент подтвердил, что они обсудят войну в Украине.

В первый день саммита НАТО в Гааге во время выступления на пленарном заседании Форума оборонных индустрий Зеленский призвал страны НАТО инвестировать в оборонное производство Украины. Он заявил, что потенциал украинского оборудования превышает 44 миллиарда долларов, но около 40% этого потенциала остаются без финансирования. При этом в ходе саммите появились сообщения о достижении важных соглашений Украины о военном производстве с Великобританией, Данией, Нидерландами и другими европейскими странами.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление, касающееся вступления Украины в НАТО. Глава венгерского правительства заявил, что будет делать все для того, чтобы Украина оставалась вне Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО осудил террористические обстрелы Россией Днепра, Киева, Одессы и других городов, которые забрали жизни десятков мирных жителей. Он отметил, что Россию нужно остановить и нельзя допустить, чтобы страна-агрессор и дальше продолжала безнаказанно убивать людей в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, который проходит в Гааге (Нидерланды). Встреча лидеров может состоятся 25 июня.

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