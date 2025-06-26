'Стратегия папочки': в The Telegraph рассказали, как на саммите НАТО устроили 'спектакль' для Трампа

Саммит НАТО в Гааге превратился не столько в политическую встречу, сколько в дипломатический перформанс, главным героем которого стал президент США Дональд Трамп. Пока остальные 31 участник альянса решали стратегические вопросы, организаторы сосредоточились на одной задаче: удержать "папочку" Трампа в хорошем настроении.

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Как пишет The Telegraph, это была не просто встреча лидеров, а показательная игра с главным акцентом на демонстрацию уважения и готовности угождать американскому лидеру. Эту политическую хореографию в британской прессе назвали "стратегией папочки".

"Можно назвать это "стратегией папочки". Когда руководители НАТО размышляли, как справиться с Дональдом Трампом на саммите в Гааге, они, похоже, решили, что одних похвал и лести для этой задачи недостаточно. Вместо этого они превратили высокую дипломатию в искусство расчетливой льстивости", – пишет издание.

Генсек НАТО Марк Рютте не просто работал на публику – он играл на эмоциях Трампа. Он назвал его "папой, который иногда вынужден ссориться". Высказывание прозвучало как дипломатический комплимент, призванный закрепить в представлении Трампа НАТО как структуру, которая не просто уважает его, а обожает.

Все, что касалось Трампа, было организовано с максимальным вниманием: он проживал в королевском дворце Хейс-тен-Бос (голландский аналог Букингемского дворца), ужинал с монархами, заходил на саммит отдельным входом, чтобы избежать вопросов прессы, а сами заседания свели к трем часам. Для сравнения: декларация саммита в Вильнюсе 2023 года содержала более 11 тысяч слов. Нынешняя же – всего 424.

В этом документе впервые с 2022 года вообще не упоминается осуждение российской агрессии против Украины. Есть лишь короткая фраза о "непоколебимой поддержке" — без объяснений причин. Ни слова о Путине. Потому что, как подчеркивает The Telegraph, "сказать правду означало бы разозлить другого папиного друга".

Американский президент, который ранее возмущался "нахлебничеством" Европы в НАТО, на этот раз остался доволен. Европейцы пообещали увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП. Трамп не скрывал своего удовлетворения.

"Это была довольно долгая поездка, но она того стоила. Были достигнуты колоссальные результаты", – отметил он.

На долю одних только Соединенных Штатов приходится 66 процентов общих расходов НАТО на оборону; остальные 31 союзник вместе взятые обеспечивают лишь треть.

Испания стала единственной страной, которая отказалась выполнять новые требования – и немедленно получила порцию критики. Трамп пообещал "лично договориться", хотя не упомянул, что этими вопросами занимается ЕС.

"Папа ушел домой довольный, но соглашение имеет свою цену", – резюмирует издание.

Напомним, в Гааге (Нидерланды) подошел к завершению саммит НАТО, на который съехались представители десятков государств. Мероприятие в очередной раз проходит в условиях полномасштабной войны России против Украины, которая была одной из ключевых тем саммита.

Накануне саммита между администрацией президента США и представителями европейских стран могли прослеживаться определенные разногласия, однако по прибытии в Гаагу президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 Устава НАТО. Какие ключевые заявления прозвучали на саммите НАТО в Гааге, читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО осудил террористические обстрелы Россией Днепра, Киева, Одессы и других городов, которые унесли жизни десятков мирных жителей. Он отметил, что Россию нужно остановить и нельзя допустить, чтобы страна-агрессор и дальше продолжала безнаказанно убивать людей в Украине.

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