Трамп хочет закончить войну, но еще не знает, как это сделать, – Зеленский

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп искренне хочет закончить войну в Украине и может это сделать – благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике. Но он сейчас не знает всех обстоятельств, и потому пока его заявления не имеют конкретики.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали. Украинский лидер подчеркнул: Трамп "говорит, что надо заканчивать войну с посылом в российскую сторону".

"Он не предупреждает. Он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет, потому что мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей. Потому что многое зависит от того, что у нас есть, какой справедливый мир можем мы получить. И хочет ли Путин, в принципе, закончить войну (на мой взгляд, не хочет)", – сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что Трамп может значительно ускорить окончание войны.

"По крайней мере, он может это сделать скорее других в мире. Может – с точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономику мира. И его личные характеристики – я считаю, что он на это может повлиять скорее других", – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул: война ничего хорошего никому не приносит, и ее нужно кончать.

"Безусловно, зло должно проигрывать, иначе будет другая война: вторая, третья, пятая мировая и т.д. Поэтому нужно побеждать зло", – подчеркнул украинский лидер.

Президент также сказал о необходимости укрепления армий Украины и Европы и шагах, которые помогут этому достичь.

Я смотрю на реальные цифры. У нас сегодня армия более 800 тысяч. Во Франции более 200 тысяч, все остальные страны – меньше. То есть, если это без Соединенных Штатов. Европа, при всем уважении, Франция, Италия, Германия – даже если будут все вместе и присоединятся к миллионной армии Украины, тогда да – мы сможем сравнить. Но если мы говорим, кто может остановить – только большое количество союзников", – подчеркнул Зеленский.

Чечилия Сала – итальянская журналистка из газеты Il Foglio, ее репортажи касались полномасштабного вторжения в Украину. В начале декабря прошлого года вылетела в Тегеран с журналистской визой на восемь дней и официальными гарантиями для иностранных корреспондентов. Утром 19 декабря она исчезла.

Как выяснилось, ее арестовала иранская полиция. После задержания журналистки украинский PEN выступил с заявлением, в котором призвал международные правозащитные организации и медиа бороться за освобождение Чечилии Сали.

Иранская полиция отпустила ее только 8 января.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин в интервью российскому государственному телеканалу заявил, что якобы готов к мирным переговорам и встрече с Трампом.

Глава ОП Андрей Ермак сказал, что Путин пытается продвигать идею переговоров с Соединенными Штатами Америки об Украине, но без участия Украины. Но это так не работает в современном мире.

Недавно Трамп заявил, что Зеленский хочет остановить войну, однако Украина вроде бы не должна была защищаться от полномасштабного вторжения, а сразу "заключить соглашение".

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