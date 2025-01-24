'Давно нужно вернуться в реальность': Ермак отреагировал на слова Путина о переговорах с Трампом по Украине

Российский диктатор Владимир Путин пытается продвигать идею переговоров с Соединенными Штатами Америки об Украине, но без участия Украины. Но это так не работает в современном мире.

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Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы – без Европы. И стремится говорить об Украине – без Украины. Этого не будет", – написал Ермак в Telegram.

По словам Ермака, кремлевскому диктатору следует вернуться в реальность самому, иначе ему помогут.

"Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут. Так это не работает в современном мире", – говорится в сообщении руководителя ОПУ.

Напомним, что 24 января Путин в интервью российскому государственному телеканалу заявил, что якобы готов к мирным переговорам и встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Российский диктатор, отвечая на вопрос о потенциальных мирных переговорах, сказал, что если они начнутся в рамках нынешнего правового поля, то будут нелегитимны из-за украинского законодательства, которое запрещает Зеленскому вести прямые переговоры с Путиным.

Он подчеркнул, что "исходя из реалий сегодняшнего дня", лучше бы встретиться ему с Трампом и "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые интересуют и Соединенные Штаты и Россию".

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне Трамп заявил, что Зеленский хочет остановить войну, однако Украина якобы не должна была обороняться от полномасштабного вторжения, а сразу "заключить соглашение". В то же время он осудил нападение РФ и заявил, что Байден "разрешил" Кремлю начать войну, поскольку энергетическая политика его предшественника "сделала Путина богаче".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ультиматумах, которые Россия выдвигала на переговорах в Турции. Страна-агрессор, в частности, требовала замены президента на пророссийского Виктора Медведчука, предоставления русскому статуса государственного языка и большого сокращения украинской армии.

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