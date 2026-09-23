"Трамп готов это сделать": Рубио рассказал, как завершится война в Украине

Переговоры между Украиной и Россией пока не привели к соглашению. Однако единственный путь к завершению войны лежит исключительно через дипломатию.

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По словам госсекретаря США Марко Рубио, продолжать боевые действия невыгодно ни одной из сторон, а Вашингтон готов содействовать диалогу. Об этом он рассказал в интервью WABC Radio.

Война не приносит пользы

Рубио отметил, что текущая ситуация на фронте крайне тяжела как для Украины, так и для России. Боевые действия разрушительны для Украины и приносят огромные потери России, у которой дела в этом конфликте идут не так, как задумывали в Кремле.

Госсекретарь подчеркнул, что прекращение огня выглядит логичным шагом. Однако во внешней политике рациональные решения не всегда реализуются быстро.

Роль Трампа и позиция США

Несмотря на отсутствие прорыва на текущем этапе, США не отказываются от попыток помочь в урегулировании. По словам Рубио, Дональд Трамп готов вмешаться и задействовать ресурсы США везде, где появится реальная возможность сблизить позиции сторон.

Вашингтон продолжит искать варианты для преодоления разногласий между Киевом и Москвой, рассчитывая, что дипломатический тупик удастся преодолеть.

"Президент сказал, что мы и дальше будем иметь возможность – где бы у нас не было возможности изменить ситуацию и преодолеть разрыв между этими двумя сторонами, Президент готов это сделать. И мы будем продолжать пытаться это сделать. Но, очевидно, сейчас мы не в таком положении. Я надеюсь, что это изменится, и я думаю, что так и произойдет. Эта война когда-нибудь закончится, и эта война в Украине закончится путем переговоров", – заявил Рубио.

Военной победы не будет

Госсекретарь выразил уверенность, что война в Украине завершится исключительно за столом переговоров. Ни одна из сторон не сможет добиться безоговорочной военной победы на поле боя.

По мнению Рубио, чем быстрее стороны перейдут к дипломатическому урегулированию, тем больше человеческих жизней удастся сохранить и тем меньше разрушений понесут страны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом сообщил, что готов к переговорам с Россией, однако сомневается, что российский диктатор Путин согласится на мирные переговоры.

Также в кулуарах Генассамблеи отмечалось, что украинская сторона готова к любому формату энергетического перемирия с Россией. Так или иначе, американская сторона должна передать это предложение россиянам.

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