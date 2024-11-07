'Трамп – это вызов': Огрызко объяснил, как должны действовать украинские власти, чтобы иметь эффективный диалог с США

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызывает немало вопросов в дальнейших отношениях с Украиной, особенно учитывая его предварительные заявления о войне с Россией. Однако экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что ситуацию не следует воспринимать как негативную или неразрешимую.

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Напротив, у Украины есть шанс построить эффективный диалог с новой администрацией, если подойдет к этому практически и стратегически. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Трамп – это вызов Украине и Европе, но и возможности. То есть эмоции нужно убирать в сторону и думать о новой стратегии, с новой администрацией, как мы можем встроить нашу страну в стратегические приоритеты Соединенных Штатов. Как мы можем влиять на тех людей, кто находится в окружении Трампа", – сказал он.

Огрызко отмечает, что Трамп – это бизнесмен, и его решения часто основываются на практической выгоде. Поэтому Украине следует сосредоточиться на предложениях, которые могут быть выгодны и для США, и для Украины. Прежде всего Украине нужно показать, как сотрудничество с ней может принести экономические выгоды для Америки.

"Сегодня главная задача украинской власти – дать ему очень-очень конкретные предложения, на которых он может заработать. К примеру, производство оружия для Украины. Это тема, которая может предоставить сотни миллиардов долларов американской экономике. Вернуться к теме лендлиза, что будет снова означать, что американская экономика начнет работать для того, чтобы обеспечить Украину соответствующим оружием. Вернуться к теме, о которой упоминал бывший государственный секретарь США Майк Помпео, о том, что после окончания войны украинские вооруженные силы могут заменить часть американских войск в Европе, опять же сэкономив США деньги", – пояснил он.

По словам экс-министра, ядерная энергетика – это одно из направлений, которое может принести США миллиарды долларов, если страна начнет сотрудничать с Украиной в этой сфере. Таких возможностей есть несколько. Нужно сесть, подробно прописать, что мы можем предложить, и как можно быстрее передать эти конкретные предложения Трампу.

"Вот тогда у нас будет предметный практический диалог", – сказал он.

Огрызко уверен, что предвыборная риторика Трампа может измениться после его вступления в должность президента. Важно не воспринимать его предыдущие заявления как окончательную позицию, а сфокусироваться на реальных предложениях, обеспечивающих конструктивный диалог.

"Не надо сравнивать предвыборную гонку с тем, что делается уже реальным президентом. Это разные люди. И Трамп также подтвердил это еще на прошлых выборах, когда на этапе предвыборных кампаний были одни заявления, а затем были совершенно другие действия. Поэтому нам не стоит делать из этого крушения", – сказал он.

Огрызко отмечает, что Украина должна участвовать в определении своей судьбы и не разрешать другим странам решать ее будущее без участия украинцев.

"Есть необходимость подумать именно над очень практичными вещами. И после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в сентябре Зеленский говорил о том, что он почувствовал, что Трамп понимает нашу позицию. Так вот, сейчас эту позицию нужно просто усилить и на том поставить точку во всех сомнениях. Мы работаем с теми, кто есть. Следовательно, должны учитывать все сложные черты характера нового президента США и соответственно строить свою политику. Мы не знаем, что у Трампа в голове, каков на самом деле план по завершению войны в Украине. Скоро он сформирует команду, и, конечно, кто-то ему будет советовать, что делать на российском, украинском направлениях, и уже тогда можно будет делать определенные выводы. Конечно, многое будет зависеть и от нашего поведения. Мы не можем позволить, чтобы судьба Украины разрешалась без Украины", – сказал он.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп будет пытаться установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Новый президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны.

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