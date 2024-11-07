Надо убрать эмоции и сделать Трампу выгодное предложение, а Украине есть что предложить. Интервью с Огрызко о результатах выборов в США

Дональд Трамп победил и станет президентом во второй раз. Для Украины, НАТО и других союзников и партнеров США его возвращение в Белый дом может означать отказ от традиционной внешней политики Вашингтона с немедленными последствиями.

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Голосовавшие за него теперь празднуют победу. Остальным нужно готовиться к новой жизни, и, похоже, среди них будут и украинцы.

Есть много вещей, которые переизбранный президент Трамп не может сделать, но есть и такие, которые может. Одна из них – прекратить помощь Украине. У администрации Байдена есть несколько недель, чтобы отказаться от всех полумер, пока Трамп не заставил Украину сдаться, но сделает ли она эти шаги – все еще вопрос без ответов.

Своими мнениями о результатах выборов в США и о том, чего ждать Украине от президента Трампа в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Дональд Трамп достаточно уверенно победил на президентских выборах. На ваш взгляд, насколько это может быть проблемой для Украины, учитывая его предвыборные заявления по урегулированию вопроса российско-украинской войны? Чего ждать от него и можем ли мы изменить ситуацию, которая пока выглядит для нас негативной?

– Трамп – это вызов Украине и Европе, но также и возможности. То есть эмоции нужно убирать в сторону и думать о новой стратегии с новой администрацией, как мы можем встроить нашу страну в стратегические приоритеты Соединенных Штатов. Как мы можем влиять на тех людей, кто находится в окружении Трампа.

Украине в первую очередь нужно думать о том, что мы можем предложить Трампу. Не общие тезисы, не какие-то концепции где-то в облаках, а очень конкретные вещи. Он предприниматель, человек, считающий все на калькуляторе, четко и ясно понимающий, что он заработает или не заработает и от чего. Поэтому я думаю, что главная сегодня задача украинской власти – дать ему очень-очень конкретные предложения, на которых он может заработать. К примеру, производство оружия для Украины. Это тема, которая может предоставить сотни миллиардов долларов американской экономике. Вернуться к теме ленд-лиза, что будет снова означать, что американская экономика начнет работать для того, чтобы обеспечить Украину соответствующим оружием.

Вернуться к теме, о которой упоминал бывший государственный секретарь США Майк Помпео, – о том, что после завершения войны украинские вооруженные силы могут заменить часть американских войск в Европе, опять же сэкономив США деньги.

Тема ядерной энергетики – это направление, которое может дать миллиарды и миллиарды долларов экономике Америки, если она будет работать на потребности атомной энергетики Украины и так далее. То есть на самом деле таких тем несколько. Надо сесть, взять лист бумаги, написать, что и как мы можем делать, и немедленно передавать эти предложения президенту Трампа. Вот тогда у нас будет предметный практический диалог.

– То есть вы считаете, что предвыборные заявления, которые Трамп и его команда делали накануне голосования, – это все предвыборная риторика, а после победы и получения властных полномочий мы можем наладить более позитивный и конструктивный диалог с администрацией Трампа?

– Я в этом абсолютно убежден, и не нужно сравнивать предвыборную гонку с тем, что делается уже реальным президентом. Это разные люди. И Трамп также подтвердил это еще на прошлых выборах, когда на этапе предвыборных кампаний были одни заявления, а затем были совершенно другие действия. Поэтому нам не нужно делать из этого катастрофы.

Есть необходимость подумать именно над очень практичными вещами. И после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в сентябре Зеленский говорил о том, что он почувствовал, что Трамп понимает нашу позицию. Так вот, сейчас эту позицию нужно просто усилить и на том поставить точку во всех сомнениях. Мы работаем с теми, кто есть. Следовательно, должны учитывать все сложные черты характера нового президента США и соответствующим образом строить свою политику.

Мы не знаем, что у Трампа в голове, какой на самом деле есть план завершения войны в Украине. Скоро он сформирует команду, и, конечно, кто-то ему будет советовать, что делать на российском, украинском направлении, и уже тогда можно будет делать определенные выводы. Конечно, многое будет зависеть и от нашего поведения. Мы не можем позволить, чтобы судьба Украины решалась без Украины.

– Предполагается, что Трамп уже совсем скоро, в ближайшие дни даже, может позвонить российскому диктатору Путину и предложить ему сесть и договариваться о прекращении войны. На ваш взгляд, удастся ли ему реализовать такой план?

– У нас еще до 20 января 2025 года есть время, так что давайте уже не списывать так совсем в тираж нынешнего президента Байдена. И я думаю, что у нас еще будут интересные предложения от него в течение последних месяцев его пребывания в офисе.

Что захочет Путин, мы знаем – он будет играть на повышение ставок, на то, чтобы выбить из Трампа максимум. Но ведь он не понимает, что Трамп в такие игры не играет. Тем более имея в виду, что у нового президента США сил побольше, чем у полудохлой России. Думаю, что россияне сами себя переигрывают. Поэтому давайте не посыпать голову пеплом, а трезво смотреть на ситуацию и понимать, что ничего не потеряно. Есть просто новые обстоятельства, которые мы должны максимально эффективно использовать для себя.

К примеру, если Путин будет причиной того, что Украина и Россия не достигнут определенного соглашения, как, вероятно, предложит Трамп, то это может стать причиной для того, чтобы Трамп сделал то, что предлагают некоторые из его окружения – завалить нас оружием, помогать Украине так, чтобы она выиграла в этой войне. То есть сейчас еще рано прогнозировать сценарии. Самое главное, что мы собственными действиями должны попытаться направить его мышление, мышление его окружения, что в интересах Соединенных Штатов не проигрыш Украины, потому что тогда буквально первые его шаги на внешнеполитическом направлении будут считаться такими провальными, а победа Украины.

Также Трамп хочет выглядеть как мощный президент самого мощного государства, что он не слабый, что он не является марионеткой Кремля, как часто его называют в СМИ. Поэтому у нас есть простор для действий.

– Относительно шагов администрации Байдена по поддержке Украины. Во время последнего нашего разговора вы отмечали, что после 5 ноября мы можем ожидать хороших новостей для Украины. Вы все еще разделяете такой оптимизм?

– Я думаю, что если Байден хочет войти в историю как президент, способный на принятие мощных политических решений, то он этим воспользуется. В любом случае Байден и действующая администрация еще могут сделать несколько мощных шагов в пользу Украины, чтобы показать, что все-таки Соединенные Штаты Америки – ответственные партнеры. Так что думаю, позитивные новости у нас впереди.