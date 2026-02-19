'Трамп думает, что Путин торгуется с ним': Порошенко указал на ошибку и объяснил, как надо действовать с Кремлем

Рассчитывать на положительный результат переговоров с Россией не стоит. Главе Кремля Владимиру Путину нельзя доверять, и разговаривать с ним надо только с позиции силы.

Видео дня

Об этом сообщил бывший президент Украины и лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью Politico. По его мнению, президент США Дональд Трамп думает, что его российский коллега торгуется с ним в попытке получить лучшие для Москвы условия мира.

"Путин не торгуется. У него совершенно другое понимание. путин хочет восстановить Советский Союз. путин хочет восстановить Российскую империю. У меня нет в этом никаких сомнений. путин мечтает о своем месте в истории. И неважно, какой ценой потерянных жизней — российских жизней и, конечно, украинских", — сказал Порошенко.

Диалог с Путиным

По его словам, другой причиной выступает то, что российский президент долгое время работал в Комитете госбезопасности (КГБ). Порошенко отметил, что Путин не заинтересован в захвате дополнительных земель на востоке Украины, куда сейчас не дошли ВС РФ, и которые диктатор хочет получить по любому мирному соглашению.

"Путин использует это требование, чтобы попытаться дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию в Украине и разрушить единство страны, поскольку любая территориальная уступка должна быть вынесена на референдум, который расколол бы украинцев. Это российский сценарий. Помните, Путин — офицер КГБ. Он специалист в таких вещах", — сказал Порошенко.

По мнению экс-президента Украины, исключение стран Европы из переговорного процесса по Украине является большой ошибкой.

"Европа имеет полное право быть за столом переговоров, поскольку именно она сейчас финансирует Украину. Тем не менее, без Трампа, без Америки достичь мирного соглашения невозможно. Роль Соединенных Штатов важна, но без Европы также ничего не получится. Они могут играть в хорошего и плохого полицейского", — добавил он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Кремле заявили, что переговоры на высоком уровне между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным возможны только в Москве. Поэтому, если украинский лидер хочет встречи с главой Кремля, пусть приезжает в столицу РФ.

С таким циничным заявлением выступил пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что урегулирование войны является достаточно сложным вопросом.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов встретиться с Путиным для переговоров на любой территории, кроме страны-агрессора России и ее союзницы Беларуси. Однако в Кремле говорят, что Москва как место встречи является принципиальным требованием российского диктатора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!