'Только США могут остановить войну': Дуда призвал Зеленского адаптироваться к манере Трампа вести переговоры

Встреча президентов Соединенных Штатов и Украины 28 февраля "зашла в тупик". Однако Украина должна еще раз попытаться "сесть за стол разговора" с американским лидером Дональдом Трампом, потому что только США могут остановить войну, считает президент Польши Анджей Дуда.

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Об этом польский лидер заявил 1 марта, собираясь в США. Как отмечает польский вещатель RMF 24, г-н Дуда летит в Америку для участия в сессии Генассамблеи ООН; но не исключена и встреча с Трампом.

Также польский президент не исключает, что снова попытается уговорить президента Украины Владимира Зеленского "наладить контакт" с американским лидером.

"Переговоры – это своего рода торг, потому что президент Трамп является крупным бизнесменом. Он американский миллиардер, и действует по-деловому. Я уже раньше говорил Владимиру (Зеленскому), что нам просто нужно адаптироваться к этому и искать с ним взаимопонимание", – сказал Анджей Дуда.

По его словам, "нам нужно возвращаться за стол переговоров", потому что "нет другой силы, кроме США, которая могла бы остановить российскую агрессию".

"Владимир Зеленский должен вернуться за этот стол и спокойно договориться о таком решении, которое сделает Украину безопасной. И мы, являясь союзником Украины и тем, кто поддерживал Украину с самого начала, поддержим ее и в этом. Зеленский должен вернуться за стол переговоров", – подчеркнул Дуда.

Польский лидер уклонился от определения, что Трамп проявил неуважение к президенту Зеленскому и всему украинскому народу, отметив, что "могут быть разные" оценки этой ситуации. Но он признал, что в политике "есть определенные каноны и нормы поведения, которые все соблюдают", хотя некоторые личности в США "не без основания считают себя центром мира".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля господин Зеленский совершил официальный визит в США, поскольку в Белом доме планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. По определению украинского лидера, этот договор является частью большего соглашения с США о безопасности для нашей страны.

Но во время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом по поводу американских переговоров с РФ.

Спор привел к тому, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

По словам украинского лидера, подписание указанного соглашения "должно состояться", но неизвестно когда – Украина готова к этому, и "дело за США".

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