'Хотим гарантий': Зеленский признался, удастся ли подписать соглашение с США после событий в Белом доме. Видео

Украина готова заключить соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Но когда это произойдет – сейчас зависит только от американской стороны, заявил президент Владимир Зеленский в ночь на 1 марта.

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Такое заявление он сделал в интервью американскому вещателю Fox News, комментируя спор с американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение должно быть шагом к гарантиям безопасности Украины, подчеркнул украинский лидер.

"Какие части гарантии безопасности возьмет на себя это соглашение и какие будут дальнейшие шаги. Много страшного нам принесла эта война. Потому мы не хотим никаких сюрпризов. Поэтому мы хотим быть очень честными с нашими партнерами", – сказал господин Зеленский.

Президент Украины надеется, что, в конце концов, стороны подпишут соглашение.

"Это соглашение было подготовлено командами в течение недель, это было непросто. Но вот договор готов. Я думаю, что министры его должны подписать. Вот и все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит только от американской стороны", – отметил он.

По словам господина президента, указанное соглашение "лишь первый шаг к гарантиям безопасности", но этого недостаточно.

Я так считаю. Возможно, я не знаю каких-либо деталей. Именно поэтому я хотел поделиться этим мнением с президентом США и выслушать его", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина согласилась на рамочное соглашение по добыче полезных ископаемых после того, как США отказались от самых жестких требований. Документом предусматривается создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Наша страна и США будут на равных управлять этим фондом. Украина будет передавать в Фонд 50% доходов от монетизации всех природных ресурсов.

США со своей стороны также будут вносить соответствующие взносы, фонд будет инвестировать эти средства в развитие Украины.

С текстом соглашения мы знакомили читателей здесь.

28 февраля господин Зеленский совершил официальный визит в США, поскольку в Белом доме планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Но во время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом по поводу американских переговоров с РФ.

Спор привел к тому, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

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