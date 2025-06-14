'На сегодня идут обмены': Зеленский объяснил, когда возобновятся переговоры Украины и России

Возобновление переговоров между Россией и Украиной состоится после обменов пленных, о которых ранее было договорено в Стамбуле. На данный момент процесс обмена является непростым.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами. Он добавил, что министр обороны Рустем Умеров поддерживает связь с представителем российской стороны Владимиром Мединским.

"На сегодня идут обмены. Вы видите, какой это процесс, он непростой. Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы, по поводу обменов. Договоренность такова, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг", – пояснил Зеленский.

По его словам, соответствующие процессы по возвращению наших граждан могут завершиться 20 или 21 июня. Гарант отметил, что не будет сообщать о точной дате окончания обменов, из-за сложности, однако они будут продолжаться.

"Пока что так, нечего добавить", – резюмировал глава государства.

Напомним, 14 июня, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Это уже четвертый обмен за текущую неделю. На этот раз Украине удалось вернуть многих защитников, которые были в неволе еще с 2022 года. Среди тех, кто вернулся в Украину - воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу 14 июня в Украину вернули тела еще 1200 погибших, среди которых и защитники. Это стало возможным благодаря договоренностям в Стамбуле 2 июня. В ближайший период следователи правоохранительных органов совместно со специалистами экспертных учреждений МВД проведут все необходимые экспертизы и процедуру идентификации репатриированных тел.

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