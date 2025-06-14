'Они требуют от нас капитуляции': Сибига сказал, состоятся ли новые переговоры с РФ в Турции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в содержательных переговорах с Москвой для достижения мира. Однако последняя встреча в Стамбуле свелась к обсуждению обмена пленными и телами погибших.

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Именно поэтому Украина хочет переговоров на уровне лидеров двух государств и готова к ним. Об этом Сибига сказал, отвечая на вопрос "Радио Свобода" касательно того, будет ли третий раунд прямых переговоров между Киевом и Москвой в Турции.

"Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, свелся фактически к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня", – отметил он.

Министр добавил, что предыдущие раунды переговоров в Турции продемонстрировали позицию двух государств: конструктивность и стремление к миру Украины и неадекватность российской стороны. Наша страна своими действиями показала, что она никогда не была, не является и не будет препятствием для достижения мира. Россия же продолжает ставить ультиматумы, затягивая процесс.

"Мы привержены мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, президента Трампа лично по достижению справедливого мира и окончания этой войны в этом году, потому что война на нашей территории, наши люди страдают. Украина продемонстрировала свою конструктивность, проведя встречи на соответствующем уровне. Мы были готовы обсуждать субстантивную тематику с целью приближения достижения мира для Украины. Это был наш сигнал. К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали. Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов. Они требуют от нас капитуляции", – сказал Сибига.

Он призвал международное сообщество к усилению санкций против России. Глава МИД выразил надежду, что саммит "Группы семи", который состоится с 15 по 17 июня в Канаде, принесет новые решения по таким санкциям, а также "сильные решения по замороженным активам" страны-агрессора.

Ранее Сибига напомнил, что Россия до сих пор не ответила на поданные Украиной в Стамбуле конструктивные предложения о прекращении огня, зато "бросила на стол" ультиматумы. Учитывая то, что агрессор не впервые игнорирует любые мирные предложения, необходимо усилить давление на РФ и нанести сокрушительный удар по ее ключевым секторам.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что дипломатия задабривания на Российскую Федерацию не действует. Поэтому пришло время еще большего давления – экономического, военного и политического.

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