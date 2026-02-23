"Точно предсказал, как все будет происходить": американский журналист заявил, что Буданов знал о планах вторжения РФ еще в ноябре 2021-го

Глава Офиса президента Украины, бывший начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов имел информацию о вероятном российском полномасштабном вторжении еще до его начала. Он предсказывал большую войну еще в ноябре 2021 года.

Видео дня

Об этом заявил американский военный журналист, старший автор издания The War Zone Говард Альтман. На платформе X (Twitter) он оставил комментарий под статьей The Guardian, названной "Предсказанная война: как ЦРУ и МИ6 получили планы Путина по Украине и почему им никто не поверил".

"В ноябре 2021 года Буданов сказал мне, что вторжение состоится, и довольно точно объяснил, как это произойдет", – написал Альтман.

О чем предупреждал Кирилл Буданов

Альтман поделился собственным материалом, выпущенным на Military Times 21 ноября 2021-го. Журналист пообщался с тогдашним главой ГУР МО, и тот заявлял, что РФ нападет на Украину. Буданов предполагал, что это может произойти до конца января или в начале февраля.

Также он сообщал, что атака будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а затем воздушные десанты на востоке, десантные высадки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Глава военной разведки предупреждал: это нападение будет более разрушительным, чем любые атаки РФ с начала агрессии в 2014 году. Предшествовать этому будут психологические и гибридные операции.

"Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и сложной, создать ситуацию, в которой нам придется сменить правительство. Если они не смогут этого сделать, то их работу выполнят войска", – говорил Буданов в ноябре 2021 года.

Очевидно, что генерал имел определенный доступ к разведывательной информации США. "Наши оценки почти такие же, как и у наших американских коллег", – сказал он.

Журналист Альтман также поделился картой от украинских военных, которая демонстрировала намерения продвижения оккупационных войск:

Добавим, что, по данным The Guardian, именно заблаговременная готовность Буданова и его координация с западными спецслужбами позволили сорвать российский план "Киев за три дня".

Как писал OBOZ.UA:

– Новый раунд мирных переговоров может состояться 26 и 27 февраля. Глава ОП и член переговорной команды Кирилл Буданов заявил, что ключевой темой остаются территориальные вопросы.

– Также он сообщил, что украинская сторона поднимала вопрос возможной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Окончательного ответа от РФ нет.

– Буданов надеется на новый обмен военнопленными уже на этой неделе. По словам главы ОП, украинская сторона работает над его организацией, и количество освобожденных защитников может быть больше, чем во время предыдущего обмена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!