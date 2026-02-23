'Мы точно движемся': Буданов рассказал, когда будет новый раунд мирных переговоров

Новый раунд переговоров с участием России и Украины по окончанию войны вероятно состоится уже на этой неделе. Встречи продлятся 2 дня, в течение 26 и 27 февраля.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время общения с журналистами в рамках международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference. По его словам, ключевой темой переговоров остаются территориальные вопросы.

Как продвигаются переговоры

Как отметил Буданов, российская сторона ожидаемо продолжает настаивать на контроле над Донбассом, поэтому вопросы территории являются первоочередными. В то же время глава ОП смотрит на продвижение переговоров со сдержанным оптимизмом.

"Мы точно движемся и, по сравнению с первой встречей, многие вопросы сдвинулись с места, начиная от позиций "мы хотим так", а "мы хотим так", – пояснил он.

На вопрос, ощущается ли затягивание переговорного процесса, Буданов ответил: "Я так не скажу точно...".

"Мы движемся – медленно, но движемся. Когда говорят, что прогресса нет, это не так. Но, к сожалению, вы увидите только финал. Или мы дойдем до завершения войны, или мы не дойдем", – подчеркнул он.

Напомним, по словам Буданова, новый обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться уже на этой неделе. Сейчас украинская сторона работает над его организацией, а количество освобожденных защитников ожидается больше, чем во время предыдущего возвращения.

Также во время переговоров украинская сторона поднимала вопрос возможной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, но окончательного ответа со стороны страны-агрессора пока не получено.

Как писал OBOZ.UA, 18 февраля в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и России. Стороны продолжали согласовывать детали и механизм решений, которые обсуждались накануне. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил, что в результате переговоров есть некоторый прогресс, в то же время президент Владимир Зеленский заявил о продвижении только в военном направлении.

