'Надеюсь, на этой неделе': Буданов анонсировал новый обмен пленными с Россией

Новый обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться уже на этой неделе. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона работает над его организацией.

Количество освобожденных защитников ожидается больше, чем во время предыдущего возвращения. Об этом сообщил Кирилл Буданов во время общения с журналистами.

Процесс подготовки продолжается, и выразил надежду на положительный результат в ближайшие дни. На вопрос о возможных масштабах обмена – или речь идет по 150-200 человек – он ответил, что цифра будет "значительная" и превысит показатели прошлого раза.

Новый раунд переговоров, по словам Буданова, имеет целью увеличить это количество и обеспечить возвращение как можно большего количества военных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни могут определить параметринового обмена военнопленными. Во время переговоров с представителями кремлевского режима удалось найти конструктив относительно дальнейших шагов.

