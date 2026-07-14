Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за проведение между Украиной и Россией переговоров об окончании полномасштабной войны. Глава немецкого правительства подчеркнул, что диалог между враждующими странами должен проходить при поддержке Европы и Соединенных Штатов.

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В очередной раз Мерц заявил, что теперь "все зависит только от Владимира Путина". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Великобритании и Украины 13 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

Европа за переговоры

По словам немецкого канцлера, встреча "коалиции желающих" продемонстрировала единое видение окончания российско-украинской войны. Мерц подчеркнул, что речь идет не только о мире в Украине, но и о безопасности во всей Европе.

"Украина готова завершить войну. Она была готова всегда. Мы также открыты к мирным переговорам между Украиной и Россией при поддержке Европы и Соединенных Штатов. Теперь все зависит только от Путина – воспользуется ли он этим шансом", – сказал канцлер Германии.

Усиление давления на Москву

Также федеральный канцлер Германии в очередной раз пригрозил "усилить давление" на Москву. По его словам, страна-агрессор будет испытывать решительность Европы до тех пор, пока не решиться прекратить войну и сесть за стол переговоров.

Также Берлин продолжит тесное сотрудничество с партнерами в рамках "коалиции желающих". Мерц утверждает, что Европа будет поддерживать Украину, чтобы обеспечить свою безопасность и свободу.

"В первую очередь мы и дальше твердо стоим на стороне Украины. Еще раз: мы делаем это ради свободы, которую завтра вместе с нашими французскими соседями и друзьями будем праздновать здесь, в Париже. Мы делаем это ради свободы во всей Европе", – заявил Мерц.

Что предшествовало

В предыдущие годы российско-украинской войны со стороны стран Европейского Союза неоднократно звучали предупреждения о подготовке масштабных жестких санкций, который будет задействован в качестве рычага давления, если Путин откажется от участия в мирных переговорах.

При этом в сентябре 2025 года канцлер Германии признавал, что нынешние возможности Европы оказать давление на Россию для прекращения войны в Украине ограничены. По его словам, европейцы не могут самостоятельно заставить кремлевского диктатора Путина остановить войну.

Также Мерц еще полгода назад предположил, что российско-украинская война затянется. В то же время, по его мнению, полномасштабную войну, развязанную Россией, необходимо прекратить, но нельзя делать это любой ценой.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и её союзников есть "окно возможностей", которое продлится два месяца. Это необходимо для того, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте лично не в состоянии понять логику действий российского диктатора Владимира Путина.

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