Землю накрыла магнитная буря желтого уровня: что нужно знать метеозависимым людям

Во вторник, 14 июля, на Земле прогнозируется магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4,3. Несмотря на спокойные геомагнитные условия на данный момент, специалисты допускают вероятность поверхностного воздействия выбросов корональной массы.

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О прогнозе геомагнитной активности сообщили портал Meteoagent и Британская геологическая служба. По информации источников, на момент публикации геомагнитная обстановка остается спокойной.

В то же время в течение выходных на Солнце было зафиксировано несколько выбросов корональной массы (CME), которые возникли в активной области 14485, расположенной на западном краю солнечного диска.

По оценкам ученых, большинство этих выбросов не должно достичь Земли. В то же время результаты моделирования свидетельствуют, что они могут оказать незначительное влияние на геомагнитное поле планеты в ближайшие дни.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури представляют собой возмущения геомагнитного поля Земли различной интенсивности и могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Такие явления способны влиять на работу систем связи и вызывать технические сбои.

Как улучшить самочувствие

Во время геомагнитной активности у метеозависимых людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут возникать головные боли, перепады артериального давления и нарушения сна. Чтобы уменьшить неприятные симптомы, врачи советуют поддерживать водный баланс, отказаться от крепкого кофе и тяжелой пищи, а вместо этого выбирать легкий рацион.

Также рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, отдавая предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Важно спать не менее 7–8 часов, а для снижения уровня стресса ограничить просмотр негативных новостей и перед сном выполнять простые дыхательные упражнения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во второй половине июля в Украине прогнозируют возвращение сильной жары. Её пик придётся на период с 17 по 20 июля, когда в южных областях и на Донбассе местами столбики термометров могут подняться до +36 °С.

Согласно данным ученых, над Атлантикой формируется еще одна "интенсивная волна жары". Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.

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