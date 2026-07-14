Наблюдение. Все без исключения друзья из Польши или связанные с Польшей призывают к осторожности в высказываниях, "не поддаваться на провокации", не поддаваться эмоциям и так далее.

Видео дня

А почему? А потому, что враги украинско-польской дружбы могут всё это использовать. Конструктивной программы у этого подхода нет. Варианта "защищать УПА и наших героев" в этих постах и комментариях нет вообще. То есть польское государство может делать все, что хочет, в том числе накрывать могилы с тризубами сетками, но реагировать нельзя. Сами ничего не делают и других останавливают. Это действительно стратегия?

Каким образом даже эмоциональные посты могут повлиять на ситуацию, вызванную законами польского государства и законодательными намерениями действующего президента? Создается впечатление, что людьми управляет варшавский (в девичестве – стокгольмский) синдром.

Для протокола – не считаю, что комментарии в украинском фейсбуке вообще на что-то влияют. Поскольку фашизоиды с 2016 года принимают антиукраинские законы, а польское общество не смогло это остановить (спасибо тем, кто пытается), то нужно воздействовать на причину, а не унижать себя и всех, подлизываясь к политической экспозитуре потомков оккупантов Волыни и Галичины.